Impactante vuelco en el Dakar dejó a un equipo fuera de carrera tras un error en la hoja de ruta

El Rally Dakar volvió a demostrar por qué es considerado una de las competencias más extremas del mundo. En la quinta etapa de la edición 2026, el piloto español Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco sufrieron un accidente de enorme magnitud que terminó con su abandono definitivo de la carrera. A pesar de la violencia del impacto y de las múltiples vueltas que dio el vehículo, ambos resultaron ilesos, aunque el episodio reavivó las críticas sobre la señalización de los recorridos.