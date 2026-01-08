Impactante vuelco en el Dakar dejó a un equipo fuera de carrera tras un error en la hoja de ruta
Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco abandonaron el rally luego de un accidente a alta velocidad provocado por un obstáculo no señalado.
El Rally Dakar volvió a demostrar por qué es considerado una de las competencias más extremas del mundo. En la quinta etapa de la edición 2026, el piloto español Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco sufrieron un accidente de enorme magnitud que terminó con su abandono definitivo de la carrera. A pesar de la violencia del impacto y de las múltiples vueltas que dio el vehículo, ambos resultaron ilesos, aunque el episodio reavivó las críticas sobre la señalización de los recorridos.
El hecho ocurrió luego del kilómetro 271 de la especial, en un tramo recto donde el Santana que conducía Calleja circulaba a alta velocidad. La visibilidad estaba reducida por el polvo levantado por otros competidores y, en ese contexto, el auto impactó con una rodera profunda que no figuraba advertida en el roadbook oficial. La consecuencia fue inmediata: el vehículo salió de control, dio varias vueltas de campana y quedó completamente destruido, imposibilitando cualquier intento de continuidad en la prueba.
La jornada, hasta ese momento, venía siendo positiva para el binomio español. Calleja, conocido por su faceta de aventurero y comunicador, y Blanco, empresario y CEO de Santana, habían mostrado una evolución constante en el desarrollo del rally. Incluso, en la etapa previa habían conseguido su mejor resultado en la clasificación general, ubicándose en el puesto 26, lo que alimentaba las expectativas de completar una edición exigente pero competitiva.
El accidente generó una rápida respuesta de la organización. Equipos de rescate y personal médico se hicieron presentes casi de inmediato, mientras algunos espectadores colaboraron en los primeros auxilios. Un helicóptero del Dakar sobrevoló la zona para coordinar la asistencia y evaluar la situación. Calleja y Blanco lograron salir del vehículo por sus propios medios y, aunque no presentaban lesiones de gravedad, fueron trasladados a un centro médico para controles de rutina.
Según trascendió, el piloto manifestó algunos dolores en la espalda, pero sin complicaciones mayores. Desde la cuenta oficial del Dakar calificaron el episodio como “imágenes impactantes”, acompañando la publicación con el video del vuelco, que rápidamente se viralizó. Más allá del alivio por el estado de salud de los protagonistas, el foco se trasladó a la falta de señalización del obstáculo, catalogado como “peligro 3”, pero ausente en la hoja de ruta entregada a los competidores.
La polémica no es nueva dentro del rally. Varios pilotos manifestaron su malestar por situaciones similares, señalando que errores en el roadbook incrementan los riesgos en un contexto donde las velocidades son muy altas y los márgenes de error mínimos. En el caso de Calleja y Blanco, el abandono llegó justo cuando atravesaban su mejor momento deportivo en la competencia, obligándolos a despedirse antes de tiempo de una de las pruebas más duras del automovilismo mundial.
