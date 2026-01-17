¿Qué jugador es? Surgió de Estudiantes de La Plata, jugó en Italia y hoy se dedica al campo
Es recordado en el "Pincha" por anotar un gol ante Gimnasia, pero los problemas físicos lo obligaron a retirarse a los 29 años. Los detalles en la nota.
Claudio Paris emergió como una de las grandes promesas del fútbol argentino cuando irrumpió en Estudiantes de La Plata, pero las lesiones pusieron un freno en su carrera y lo obligaron a colgar los botines con tan solo 29 años.
Durante su carrera, además, vistió la camiseta de Racing y del Perugia de Italia, aunque una lesión le impidió dar el salto a la élite del fútbol extranjero. Hoy, lejos de las canchas, Paris encontró un nuevo rumbo en su vida: se dedica por completo al campo en la Provincia de Buenos Aires.
Claudio "Rulo" Paris y su paso por el fútbol
Paris inició su recorrido en Estudiantes, siendo recordado por anotar un gol en el clásico frente a Gimnasia en 1996. Sin embargo, las diferencias con su entrenador lo llevaron a buscar nuevos horizontes y continuó su carrera en Newell’s Old Boys.
En Rosario, tuvo la oportunidad de compartir el campo con Gabriel Heinze y Maxi Rodríguez, al mismo tiempo que su nivel despertó interés internacional. Equipos europeos lo tenían en la mira, y fue Perugia de Italia quien llegó a acercarle una propuesta. Lamentablemente, una lesión truncó su posibilidad de dar el salto definitivo al fútbol europeo.
De regreso en Argentina, se sumó a Racing Club, pero los problemas físicos derivados de su lumbalgia siguieron afectando su rendimiento. Entre la falta de continuidad y las molestias recurrentes, Paris tomó la difícil decisión de dejar el fútbol profesional en 2003, a tan solo 29 años, poniendo fin a una carrera que había generado ilusión al comienzo.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Paris buscó mantenerse cerca del fútbol trabajando como ayudante en Aldosivi, aunque con el paso de los años su pasión por el deporte fue disminuyendo. En la actualidad, reside en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y se dedica por completo a la actividad agropecuaria, criando y comercializando ganado.
