¿Qué jugador es? Surgió de Estudiantes de La Plata, jugó en Italia y hoy se dedica al campo

En Rosario, tuvo la oportunidad de compartir el campo con Gabriel Heinze y Maxi Rodríguez, al mismo tiempo que su nivel despertó interés internacional. Equipos europeos lo tenían en la mira, y fue Perugia de Italia quien llegó a acercarle una propuesta. Lamentablemente, una lesión truncó su posibilidad de dar el salto definitivo al fútbol europeo.