Conmoción en Francia: murió un jugador de 22 años durante un entrenamiento

La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol francés

El defensor había debutado en el primer equipo del Rouen durante 2023, antes de continuar su carrera en otras instituciones. Posteriormente pasó por UF Mâcon y, en enero de 2025, se incorporó al FC Dieppe.

En agosto de ese mismo año comenzó una nueva etapa en el FC Flers, hasta que a comienzos de 2026 llegó al Saint-Denis FC. Su muerte, a los 22 años, generó una profunda tristeza entre los clubes por los que pasó y volvió a enlutar al mundo del fútbol.