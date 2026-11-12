Conmoción en Francia: murió un jugador de 22 años durante un entrenamiento
Wanis Honsor sufrió un paro cardíaco mientras practicaba con el Saint-Denis FC, su actual equipo. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante 45 minutos.
El fútbol de Francia atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Wanis Honsor, un futbolista de apenas 22 años que falleció después de sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC. El defensor se descompensó repentinamente mientras realizaba la práctica y cayó sobre el campo de juego.
Los equipos de emergencia acudieron rápidamente para asistirlo e iniciaron maniobras de reanimación que se extendieron durante aproximadamente 45 minutos. Pese a los esfuerzos del personal médico, no pudieron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.
Honsor formaba parte del Saint-Denis FC desde enero de 2026. La institución compite en la Región 1, la máxima categoría del fútbol de la isla de Reunión, territorio francés de ultramar ubicado en el océano Índico.
El sentido mensaje del club donde comenzó su carrera
La noticia provocó una profunda conmoción en el FC Rouen 1899, institución en la que el joven futbolista realizó su formación y tuvo sus primeras oportunidades como profesional. El club publicó un comunicado en sus redes sociales para despedirlo y recordar su recorrido por las distintas categorías de la entidad: "El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC".
"Tras formarse en nuestra entidad, vistiendo la camiseta roja en diversas categorías inferiores y, posteriormente, en el equipo filial, Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon. El FC Rouen 1899 expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", expresó la institución.
La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol francés
El defensor había debutado en el primer equipo del Rouen durante 2023, antes de continuar su carrera en otras instituciones. Posteriormente pasó por UF Mâcon y, en enero de 2025, se incorporó al FC Dieppe.
En agosto de ese mismo año comenzó una nueva etapa en el FC Flers, hasta que a comienzos de 2026 llegó al Saint-Denis FC. Su muerte, a los 22 años, generó una profunda tristeza entre los clubes por los que pasó y volvió a enlutar al mundo del fútbol.
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