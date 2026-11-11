De jugar en el fútbol argentino a custodiar al papa León XIV: la historia del exfutbolista
Pablo Melo, quien jugó en Tiro Federal y San Martín de San Juan, integró el operativo de seguridad durante la estadía del Sumo Pontífice en Paysandú.
La visita del papa León XIV a Uruguay dejó una historia inesperada que tuvo como protagonista a un exfutbolista con pasado en el fútbol argentino. Se trata de Pablo Melo, un exdefensor uruguayo que vistió las camisetas de Tiro Federal de Rosario y San Martín de San Juan y que, actualmente, trabaja en el ámbito de la seguridad deportiva.
Durante la actividad del Sumo Pontífice en la ciudad de Paysandú, Melo formó parte del dispositivo encargado de custodiar el escenario donde se desarrolló el encuentro. Su presencia quedó registrada en una fotografía junto al líder de la Iglesia Católica que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
En diálogo con la radio El Espectador, el exjugador explicó cómo se produjo la situación y aclaró que su función era colaborar con el operativo principal: “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”, relató.
Qué sintió Pablo Melo al estar cerca del Papa León XIV
Más allá de su responsabilidad laboral, el exdefensor reconoció que el encuentro con León XIV le provocó una sensación difícil de explicar. La cercanía con una figura de semejante relevancia internacional lo sorprendió y dejó una marca personal. “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, confesó.
También reconoció que nunca había imaginado tener una oportunidad de esas características: “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.
Melo, que actualmente desarrolla tareas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en una agencia de seguridad privada, también marcó las diferencias entre los operativos habituales del fútbol y el dispositivo organizado para proteger al Papa. Según explicó, el procedimiento tuvo protocolos mucho más estrictos y fue menos flexible que los que conoce en su trabajo cotidiano.
Su carrera en el fútbol argentino: Tiro Federal y San Martín de San Juan
Antes de quedar en el centro de la escena por la visita papal, Melo tuvo un recorrido por el fútbol argentino. En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, equipo que por entonces competía en Primera División. Durante aquella etapa disputó 14 encuentros y llegó a enfrentar a River en un partido que terminó con derrota por 5-0 para el conjunto rosarino. Ese mismo semestre, el club perdió la categoría y regresó a la Primera B Nacional.
En 2011, el defensor continuó su carrera en San Martín de San Juan, donde participó en 10 partidos. Posteriormente regresó a Uruguay y pasó por instituciones como Danubio, Nacional y Cerro. Con el tiempo, construyó una nueva etapa profesional vinculada a la seguridad privada y al deporte.
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