De jugar en el fútbol argentino a custodiar al papa León XIV: la historia del exfutbolista

Melo, que actualmente desarrolla tareas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en una agencia de seguridad privada, también marcó las diferencias entre los operativos habituales del fútbol y el dispositivo organizado para proteger al Papa. Según explicó, el procedimiento tuvo protocolos mucho más estrictos y fue menos flexible que los que conoce en su trabajo cotidiano.

Su carrera en el fútbol argentino: Tiro Federal y San Martín de San Juan

Antes de quedar en el centro de la escena por la visita papal, Melo tuvo un recorrido por el fútbol argentino. En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, equipo que por entonces competía en Primera División. Durante aquella etapa disputó 14 encuentros y llegó a enfrentar a River en un partido que terminó con derrota por 5-0 para el conjunto rosarino. Ese mismo semestre, el club perdió la categoría y regresó a la Primera B Nacional.

En 2011, el defensor continuó su carrera en San Martín de San Juan, donde participó en 10 partidos. Posteriormente regresó a Uruguay y pasó por instituciones como Danubio, Nacional y Cerro. Con el tiempo, construyó una nueva etapa profesional vinculada a la seguridad privada y al deporte.