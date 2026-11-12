Tras la muerte de Carlos Babington, la AFA dispuso un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana
La Asociación del Fútbol Argentino decidió homenajear al referente del fútbol nacional, que falleció en la madrugada de este miércoles a sus 77 años.
En señal de respeto por el fallecimiento de Carlos Babington, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que se realice un minuto de silencio antes del inicio de todos los encuentros programados para este fin de semana. La medida abarcará la totalidad de las competencias locales, en una fecha clave donde, entre otros compromisos, se conocerá al segundo finalista de la Copa Argentina y al primer equipo que logrará el ascenso a la Primera División.
Murió Carlos Babington y el fútbol nacional se viste de duelo
El histórico referente del deporte nacional murió a los 77 años durante la madrugada del pasado miércoles 11 de noviembre, fecha que coincidió simbólicamente con el aniversario del estadio de Huracán, el club de sus amores.
A través de un comunicado oficial, la entidad madre del fútbol argentino expresó su pesar asegurando que han "perdido a una gran persona y amigo".
Quién fue Carlos Babington, el referente del fútbol nacional que falleció este miércoles
Con su partida, se va uno de los futbolistas más talentosos y elegantes de la década del 70. Recordado por su brillante desempeño como enganche en aquel mítico Huracán campeón del Torneo Metropolitano de 1973, Babington conformó un mediocampo inolvidable junto a figuras de la talla de Francisco Russo y Miguel Ángel Brindisi.
Tras defender la camiseta del "Globo" durante nueve años, llevó su fútbol al exterior, pasando por ligas de Alemania, Estados Unidos y Colombia, país donde colgó los botines en 1983 rodeado del afecto de los hinchas de Junior de Barranquilla.
Una vez concluida su etapa dentro de la cancha, el "Inglés" inició una extensa trayectoria como director técnico. En el banco de suplentes dirigió en cuatro ciclos distintos a la institución de Parque Patricios, además de tener dos pasos por Racing y experiencias en River, Platense, Banfield y el León de México. Sus mayores conquistas como entrenador llegaron en la segunda división, logrando el ascenso con Huracán en 1990 y en el 2000, sumado a un recordado y épico campeonato al frente del "Taladro" en 1993.
Su profundo vínculo con Huracán lo llevó también a involucrarse en la vida política de la institución, llegando a ocupar el cargo de presidente del club entre 2006 y 2011, cerrando así un círculo único como ídolo, entrenador y máximo dirigente.
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