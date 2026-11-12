Tras la muerte de Carlos Babington, la AFA dispuso un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana

Una vez concluida su etapa dentro de la cancha, el "Inglés" inició una extensa trayectoria como director técnico. En el banco de suplentes dirigió en cuatro ciclos distintos a la institución de Parque Patricios, además de tener dos pasos por Racing y experiencias en River, Platense, Banfield y el León de México. Sus mayores conquistas como entrenador llegaron en la segunda división, logrando el ascenso con Huracán en 1990 y en el 2000, sumado a un recordado y épico campeonato al frente del "Taladro" en 1993.

Su profundo vínculo con Huracán lo llevó también a involucrarse en la vida política de la institución, llegando a ocupar el cargo de presidente del club entre 2006 y 2011, cerrando así un círculo único como ídolo, entrenador y máximo dirigente.