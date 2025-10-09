Malas noticias en la Selección Sub-20: Álvaro Montoro se lesionó y deberá ser operado
El juvenil argentino sufrió una fractura en la clavícula derecha durante la goleada por 4-0 frente a los africanos y se perderá el resto de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina Sub-20 vivió una tarde agridulce en Santiago de Chile. Aunque el equipo dirigido por Diego Placente logró una contundente victoria por 4-0 ante Nigeria y avanzó a los cuartos de final del Mundial, el partido dejó una noticia amarga: Álvaro Montoro sufrió una grave lesión que lo marginará del resto del certamen.
El mediocampista, surgido de Vélez, fue protagonista involuntario de una desafortunada acción en la primera etapa. Tras un fuerte choque con un rival, intentó seguir jugando pero segundos después cayó al piso con visibles gestos de dolor. Los médicos ingresaron rápidamente y, pese a sus intentos por reincorporarse, Montoro debió abandonar el campo entre lágrimas, sustituido por Gianluca Prestianni.
En la conferencia de prensa posterior, Placente explicó que el jugador “sintió un ruido y se le salió el hombro”, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico local. Los estudios confirmaron una fractura en la clavícula derecha, diagnóstico que encendió la preocupación en el cuerpo técnico y en todo el grupo.
La AFA informó que el futbolista viajará el viernes hacia Buenos Aires para ser operado al día siguiente. El cuerpo médico evaluará luego los plazos de recuperación, pero se estima que Montoro necesitará entre seis y ocho semanas para volver a la actividad.
Más allá del golpe anímico que significa la baja de una de las piezas más regulares del mediocampo, la selección juvenil confía en mantener su nivel para seguir avanzando en el torneo. El plantel, que se mostró muy afectado por la lesión de su compañero, dedicó la clasificación al propio Montoro, quien observó el final del encuentro desde el banco con lágrimas en los ojos.
Con la mira puesta en los cuartos de final, Argentina intentará sobreponerse a la pérdida de un jugador clave, en un torneo donde el objetivo no solo es ganar, sino también seguir formando a la nueva generación de talentos del fútbol nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario