Malas noticias en la Selección Sub-20: Álvaro Montoro se lesionó y deberá ser operado

image

Más allá del golpe anímico que significa la baja de una de las piezas más regulares del mediocampo, la selección juvenil confía en mantener su nivel para seguir avanzando en el torneo. El plantel, que se mostró muy afectado por la lesión de su compañero, dedicó la clasificación al propio Montoro, quien observó el final del encuentro desde el banco con lágrimas en los ojos.

Con la mira puesta en los cuartos de final, Argentina intentará sobreponerse a la pérdida de un jugador clave, en un torneo donde el objetivo no solo es ganar, sino también seguir formando a la nueva generación de talentos del fútbol nacional.