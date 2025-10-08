Cambiaron la fecha y la sede del partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico
El amistoso que debía jugarse el lunes en Chicago se postergó para el martes en Miami, por motivos organizativos y de seguridad: los detalles.
La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, tuvo una modificación en su agenda de amistosos correspondientes a la doble fecha FIFA. El encuentro frente a Puerto Rico, que debía disputarse el próximo lunes en Chicago, fue reprogramado para el martes en Miami, en el Chase Stadium, estadio donde juega el Inter Miami de Lionel Messi.
Según trascendió en las últimas horas, el horario aún no fue confirmado, aunque se estima que se jugará por la noche. El cambio responde a cuestiones organizativas y a la intención de ampliar el plazo de venta de entradas, sin alterar el calendario oficial de la FIFA.
Además de los ajustes logísticos, la decisión también se tomó por razones de seguridad. En Chicago, ciudad ubicada en el estado de Illinois, se vienen registrando protestas masivas contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, lo que impidió garantizar las condiciones necesarias para la realización del evento deportivo.
Con este cambio, el seleccionado argentino evitará el viaje de tres horas a Chicago y permanecerá toda la gira en Miami, donde ya se encuentra concentrado. De esta manera, el cuerpo técnico de Scaloni dispondrá de un día más de preparación antes del compromiso frente al conjunto puertorriqueño.
La agenda de la Selección Argentina y el rol de Lionel Messi
Antes de enfrentar a Puerto Rico, Argentina jugará su primer amistoso este viernes a las 21 frente a Venezuela, también televisado por TyC Sports.
En cuanto a Lionel Messi, todo indica que el capitán tendrá minutos limitados en ambos compromisos. La idea del cuerpo técnico es cuidar su físico y aprovechar la doble fecha para evaluar variantes dentro del plantel. Con la modificación confirmada, la Selección Argentina cerrará su gira amistosa en Miami, donde buscará seguir consolidando su funcionamiento de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
