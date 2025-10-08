Cambiaron la fecha y la sede del partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico

La agenda de la Selección Argentina y el rol de Lionel Messi

Antes de enfrentar a Puerto Rico, Argentina jugará su primer amistoso este viernes a las 21 frente a Venezuela, también televisado por TyC Sports.

En cuanto a Lionel Messi, todo indica que el capitán tendrá minutos limitados en ambos compromisos. La idea del cuerpo técnico es cuidar su físico y aprovechar la doble fecha para evaluar variantes dentro del plantel. Con la modificación confirmada, la Selección Argentina cerrará su gira amistosa en Miami, donde buscará seguir consolidando su funcionamiento de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.