Argentina goleó 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos del Mundial Sub 20

Apenas transcurrido un minuto de juego, Alejo Sarco, máximo artillero del torneo con cuatro goles en cuatro partidos, abrió el marcador tras una rápida acción colectiva que descolocó a la defensa africana. A los 23 minutos del primer tiempo, Maher Carrizo amplió la ventaja con un preciso tiro libre que se metió junto al palo derecho del arquero nigeriano. Ya en el complemento, el mediocampista de Vélez volvió a lucirse con una gran definición desde el borde del área para establecer el 3-0 a los 8 minutos. El cuarto tanto llegó a través de Mateo Silvetti, que selló la goleada con una tremenda definición.