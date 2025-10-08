La candidata de Milei anti Messi: el día que Karen Reichardt insultó al capitán de la Selección Argentina

La vez que Messi pidió perdón a los hinchas de River

El 20 de diciembre de 2015, River y Barcelona disputaron la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón. Allí, Lionel Messi fue el encargado de convertir el primer gol, a 36 minutos de iniciado el encuentro. Tras ello, el astro mundial no dudó en levantar su brazo izquierdo para pedirle perdón a los hinchas del Millonario, situación a la que se refirió Reichardt en su repudiable tuit.

Los otros dos goles del triunfo catalán estuvieron en manos de Luis Suárez, a los 49 y a los 68 minutos del partido.

messi river

Cabe señalar que Barcelona llegó a este decisivo duelo tras haber ganado la UEFA Champions League 2014-2015, mientras que River había llegado a esta instancia por imponerse como campeón de la Copa Libertadores 2015.