La candidata de Milei anti Messi: el día que Karen Reichardt insultó al capitán de la Selección Argentina
La ahora cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas insultó, en su momento, a Lionel Messi y los internautas viralizaron ese tuit.
Finalmente, la Justicia le dio un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei: Diego Santilli no podrá ser cabeza de la lista de La Libertad Avanza, sino que, en su lugar, deberá ir Karen Reichardt, que era la segunda de José Luis Espert, antes de que éste se bajara por su escándalo tras conocerse el vínculo que tiene con Fred Machado, presunto narco.
Lo cierto es que, tras difundirse la noticia que golpea a la gestión libertaria, los internautas se encargaron de viralizar un tuit de la nueva cabeza de lista, donde expresaba su pensamiento anti-Lionel Messi: "Messi puto, ¡sólo hacés goles en esa mierda de club! Cagón. ¡En la Argentina no existís! Y encima con la mano, forro", espetaba en aquel entonces la libertaria, siendo totalmente despectiva y basureando al capitán de la Selección Argentina.
Como era de esperarse, tras la viralización del tuit correspondiente al 20 de diciembre de 2015 -cuando Barcelona venció a River en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA- los usuarios de X salieron a cruzar fuerte a Reichardt por sus insultos al astro mundial y la candidata no dudó en borrar el mensaje que había dejado aquel 20 de diciembre en los últimos días.
La vez que Messi pidió perdón a los hinchas de River
El 20 de diciembre de 2015, River y Barcelona disputaron la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón. Allí, Lionel Messi fue el encargado de convertir el primer gol, a 36 minutos de iniciado el encuentro. Tras ello, el astro mundial no dudó en levantar su brazo izquierdo para pedirle perdón a los hinchas del Millonario, situación a la que se refirió Reichardt en su repudiable tuit.
Los otros dos goles del triunfo catalán estuvieron en manos de Luis Suárez, a los 49 y a los 68 minutos del partido.
Cabe señalar que Barcelona llegó a este decisivo duelo tras haber ganado la UEFA Champions League 2014-2015, mientras que River había llegado a esta instancia por imponerse como campeón de la Copa Libertadores 2015.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario