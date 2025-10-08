Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina Sub-20 vs. Nigeria
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub-20 de Chile.
La Selección Argentina Sub-20 afronta este miércoles un duelo decisivo frente a Nigeria por los octavos de final del Mundial de Chile desde las 16:30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, y marcará una nueva oportunidad para que el equipo de Diego Placente confirme su gran momento en el torneo.
El conjunto albiceleste llega con puntaje ideal tras una primera fase impecable, en la que venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, mostrando una identidad sólida y un ataque efectivo. Con esos resultados, fue una de las dos selecciones -junto con Japón- que completaron la fase de grupos sin dejar puntos en el camino
Enfrente estará Nigeria, una selección siempre incómoda y con antecedentes que obligan a la precaución. Los africanos se clasificaron como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en un grupo difícil, detrás de Colombia y Noruega.
El antecedente reciente agrega una cuota de tensión: hace dos años, en el anterior Mundial Sub 20, Nigeria eliminó a la Albiceleste en esta misma instancia con un sorpresivo 2-0. Si Argentina supera a Nigeria, avanzará a los cuartos de final por primera vez desde 2011, reafirmando su papel de candidato en un torneo donde la ilusión vuelve a crecer partido a partido.
Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub-20: probables formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.
Cómo ver en vivo Argentina vs. Australia
La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
