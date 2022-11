Habló el padre de Samuel Reboll: "No creo que mi hijo se haya quitado la vida"

En un duro testimonio en el programa “La Voz del Estadio”, de radio Eter, el padre de Samuel Rebollo, sostuvo: "no ceo que mi hijo se haya quitado la vida. Ahí pasó otra cosa y no voy a parar hasta no ver todas las cámaras de seguridad del edificio. Si no hay justicia para que mi hijo descanse en paz y yo sepa la verdad, hay una justicia divina que los va a castigar”.