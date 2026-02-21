Marco Ruben vuelve del retiro para unirse a Ángel Di María en Rosario Central

El anuncio se realizó a través de un video difundido por el club durante la madrugada del sábado, donde el ídolo dejó una frase que rápidamente emocionó a los hinchas: “No es una vuelta, nunca me fui”. Tras más de un año alejado de las canchas, el delantero se sumará esta semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Jorge Almirón, mientras los fanáticos ya imaginan su posible presencia en el clásico rosarino frente a Newell’s del próximo 1° de marzo.