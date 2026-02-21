Marco Ruben vuelve del retiro para unirse a Ángel Di María en Rosario Central
El Canalla anunció por redes sociales la vuelta a sus filas del exfutbolista.
El fútbol siempre le guarda un capítulo más a Marco Ruben. A los 39 años, el histórico goleador decidió regresar nuevamente a la actividad profesional y vestirá otra vez la camiseta de Rosario Central para afrontar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, en un plantel que también contará con la presencia de Ángel Di María, tal como ocurrió en sus inicios compartidos en 2006.
El anuncio se realizó a través de un video difundido por el club durante la madrugada del sábado, donde el ídolo dejó una frase que rápidamente emocionó a los hinchas: “No es una vuelta, nunca me fui”. Tras más de un año alejado de las canchas, el delantero se sumará esta semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Jorge Almirón, mientras los fanáticos ya imaginan su posible presencia en el clásico rosarino frente a Newell’s del próximo 1° de marzo.
La decisión se dio en un contexto particular para el Canalla, que no logró incorporar un centrodelantero en el mercado de pases y encontró una oportunidad tras la salida de Franco Frías al Cobresal de Chile, movimiento que liberó un cupo extra. En ese escenario, Ruben llega para aportar experiencia y jerarquía como alternativa ofensiva, detrás de Alejo Véliz, actual titular que continuará en el club solo hasta mitad de año antes de emigrar al Bahía.
El regreso también tiene un fuerte componente emocional. Luego de anunciar su retiro definitivo en 2022, el club ya había logrado convencerlo para volver en 2024 con la ilusión de compartir equipo con Di María. Sin embargo, en aquel momento el extremo prolongó su estadía en Benfica y el goleador decidió colgar nuevamente los botines, quedándose sin concretar ese reencuentro dentro de la cancha.
Ahora, el destino vuelve a unirlos con un objetivo claro: competir otra vez en la Copa Libertadores. Ambos ya habían coincidido en la edición 2006 del torneo continental, donde Central quedó eliminado en la fase de grupos y Ruben convirtió tres goles en seis partidos. Años más tarde, en 2016, el delantero regresó al certamen como capitán y referente absoluto del equipo, alcanzando los cuartos de final y firmando una actuación destacada con ocho tantos en ocho encuentros.
Con su regreso, el máximo artillero de la historia auriazul suma un nuevo capítulo a una relación inseparable con el club rosarino, dispuesto a aportar su experiencia y a perseguir un último gran sueño internacional junto a la camiseta que lo convirtió en ídolo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario