La contundente postura de Virginia Gallardo sobre la reforma laboral de Javier Milei: "Durante años..."
La diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, se manifestó tras la media sanción de la reforma laboral promovida por Javier Milei.
La diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo, manifestó su apoyo a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei y celebró la media sanción obtenida recientemente.
A través de publicaciones en Instagram, la legisladora sostuvo que el proyecto busca actualizar las normas laborales, incentivar el empleo registrado y otorgar mayor certidumbre tanto a trabajadores como a quienes generan puestos de trabajo.
"Durante años nos hicieron creer que empleado y empleador estaban en veredas opuestas. Pero la verdad es que uno necesita del otro. Sin quien invierta no hay trabajo", escribió inicialmente.
Luego agregó: "Sin quien trabaje no hay empresa que crezca. El desafío no es enfrentarlos, es modernizar las reglas para que ambos puedan progresar. Más diálogo. Más previsibilidad. Más oportunidades. Porque cuando crece el trabajo, crece la Argentina".
Qué dijo Virginia Gallardo sobre la reforma laboral
En un video difundido en sus redes sociales, Virginia Gallardo volvió a respaldar la iniciativa impulsada por Javier Milei y explicó por qué considera que representa una oportunidad para el desarrollo económico.
"Y otra cosa que no me gusta, que generalmente cuando tratamos sobre temas laboral exponemos como enfrentados al empleador y al empleado. Cuando yo considero que, así como el empleado tiene ganas de desarrollarse, de trabajar para poder traer el sustento a casa, merece un pago y un pago cada vez mejor", señaló.
Y añadió: "Y le ponemos una carga emotiva al empleador, que es quien en definitiva apostó, se puso en riesgo, seguramente en una Argentina como la nuestra con altibajos. Cuando tiene que cerrar por el motivo que sea, se lo pone en un lugar casi demoníaco en cuanto a si paga la indemnización, si es o lo que no es justo, hay excepciones por supuesto".
"Pero el que es empresario o intenta, claramente deposita ahí sus sueños, sus ahorros, sus buenas intenciones porque quiere que a eso le vaya bien. Digo, genera trabajo. No creo que cerrar y dejar trabajadores en la calle les sea grato. O sea, esta es la verdad. Entonces, en un futuro cercano, si llegáramos a probarlo, me parece que es darle la chance a esa persona que se anime a emprender, a salir adelante, a contratar, que si las cosas no funcionan, hay tiempo de modificarlas, pero de avanzar, que me parece lo más importante", cerró.
