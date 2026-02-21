¿De quién se trata? El argentino que jugó en Europa, se retiró y se dedica a la representación

Con la Selección argentina integró el plantel que fue subcampeón del mundo en 2014 y también alcanzó la final de la Copa América 2015, siendo pieza clave en aquel seleccionado comandado por Sabella y liderado por Lionel Messi.

Su vida después del retiro

Tras retirarse de la actividad profesional, Fernández decidió seguir ligado al fútbol desde otro rol. Se formó en gestión y comenzó a trabajar como representante, con el objetivo de asesorar y acompañar a futbolistas jóvenes en sus primeros pasos dentro del deporte.