¿De quién se trata? El argentino que jugó en Europa, se retiró y se dedica a la representación
Fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y pieza clave del Vélez de Gareca. Debutó en River y hoy sigue vinculado al deporte desde otro rol. Los detalles en la nota.
Augusto Fernández tuvo un papel importante en la Selección argentina que dirigió Alejandro Sabella y que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014. Con despliegue, inteligencia y compromiso dentro del terreno de juego, el exvolante formó parte de un plantel que quedó a un paso de la gloria.
A nivel de clubes, también dejó su huella en el fútbol argentino y sumó experiencia en Europa antes de ponerle fin a su etapa como profesional. Tras colgar los botines, decidió continuar ligado al deporte desde otro rol: hoy trabaja como representante de jugadores.
Augusto Fernández y su paso por el fútbol
Fernández inició su camino profesional en River a mediados de la década del 2000, donde logró continuidad y se afianzó en el torneo local. Su primera experiencia europea llegó en 2009, cuando fue transferido al AS Saint-Étienne, aunque su estadía fue breve y regresó al país.
De vuelta en Argentina se sumó a Vélez Sarsfield, etapa en la que vivió uno de sus mejores momentos: conquistó el Clausura 2011 bajo la conducción de Ricardo Gareca y alcanzó instancias decisivas en la Copa Libertadores, quedando a un paso de la final luego de caer con Peñarol en semifinales.
En 2012 volvió a cruzar el Atlántico para jugar en el Celta de Vigo y, años más tarde, dio un importante salto al incorporarse al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, con el que disputó una final de Champions League. Luego del fútbol europeo, su recorrido continuó en el Asia antes de anunciar su retiro en 2021.
Con la Selección argentina integró el plantel que fue subcampeón del mundo en 2014 y también alcanzó la final de la Copa América 2015, siendo pieza clave en aquel seleccionado comandado por Sabella y liderado por Lionel Messi.
Su vida después del retiro
Tras retirarse de la actividad profesional, Fernández decidió seguir ligado al fútbol desde otro rol. Se formó en gestión y comenzó a trabajar como representante, con el objetivo de asesorar y acompañar a futbolistas jóvenes en sus primeros pasos dentro del deporte.
