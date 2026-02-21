La reacción de Juan Román Riquelme a los silbidos a Edinson Cavani: qué hizo

Al escuchar la desaprobación de los fanáticos, Riquelme aplaudió a Cavani mientras este abandonaba el campo de juego. Úbeda, técnico de la Reserva, también se sumó a la aprobación del dirigente, reforzando la banca institucional al delantero. Las imágenes fueron compartidas por el periodista Federico Cristofanelli a través de su cuenta de X, resaltando la marcada diferencia entre la reacción de la tribuna y la del presidente.

El resto del estadio solamente aplaudió cuando Iker Zufiaurre ingresó al terreno y Cavani ya había salido. Esto evidencia que el respaldo interno hacia el histórico goleador ya no coincide con la percepción del público, mostrando un contraste claro entre la valoración dentro del club y las exigencias de los hinchas en La Bombonera. Además, este episodio se suma a otras situaciones recientes en las que la relación entre figuras del club y la tribuna ha generado debate, como los cambios polémicos en los clásicos anteriores y la presión mediática sobre los refuerzos extranjeros, que siguen siendo evaluados partido a partido por la exigente hinchada xeneize.