La reacción de Juan Román Riquelme a los silbidos a Edinson Cavani: qué hizo
Mientras la mayoría del público reprochaba al uruguayo, el presidente del Xeneize salió a mostrar su apoyo cuando fue reemplazado.
La noche de Edinson Cavani se presentó tan complicada como la de Boca en el empate ante Racing. El delantero uruguayo no pudo marcar diferencias y terminó siendo cuestionado por la tribuna cuando Claudio Úbeda decidió sustituirlo. Aun así, el 10 recibió el respaldo de Juan Román Riquelme, dejando en claro su apoyo hacia el ex París Saint-Germain.
Acompañado por Mariano Herrón, el presidente siguió el clásico desde el palco. Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel anunciando la salida del capitán, Román permaneció sereno hasta que los silbidos del público resonaron en el estadio. En ese instante, decidió salir a bancarlo, mostrando un gesto claro de respaldo que lo diferenció del sentir general de los hinchas.
Video: así reaccionó Juan Román Riquelme a los silbidos a Edinson Cavani
Al escuchar la desaprobación de los fanáticos, Riquelme aplaudió a Cavani mientras este abandonaba el campo de juego. Úbeda, técnico de la Reserva, también se sumó a la aprobación del dirigente, reforzando la banca institucional al delantero. Las imágenes fueron compartidas por el periodista Federico Cristofanelli a través de su cuenta de X, resaltando la marcada diferencia entre la reacción de la tribuna y la del presidente.
El resto del estadio solamente aplaudió cuando Iker Zufiaurre ingresó al terreno y Cavani ya había salido. Esto evidencia que el respaldo interno hacia el histórico goleador ya no coincide con la percepción del público, mostrando un contraste claro entre la valoración dentro del club y las exigencias de los hinchas en La Bombonera. Además, este episodio se suma a otras situaciones recientes en las que la relación entre figuras del club y la tribuna ha generado debate, como los cambios polémicos en los clásicos anteriores y la presión mediática sobre los refuerzos extranjeros, que siguen siendo evaluados partido a partido por la exigente hinchada xeneize.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario