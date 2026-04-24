Marcos Senesi acordó de palabra con su nuevo club: todo depende de un detalle clave
El defensor argentino tendría encaminada su llegada a los Spurs tras el Mundial, aunque la operación está sujeta a una condición clave en la Premier League.
El mercado de pases empieza a tomar forma y uno de los movimientos que podría concretarse en los próximos meses tiene como protagonista a Marcos Senesi. El actual capitán del Bournemouth alcanzó un principio de acuerdo con el Tottenham para sumarse tras el Mundial 2026, aunque la operación incluye una condición determinante: que el conjunto londinense logre mantenerse en la Premier League.
Por el momento, se trata de un entendimiento de palabra, sin contratos firmados. Sin embargo, el interés del club inglés es concreto y viene de larga data. El rendimiento del defensor zurdo, su liderazgo dentro del plantel y su evolución constante lo posicionaron como una pieza codiciada en el fútbol europeo.
En Bournemouth, Senesi no es un jugador más. A sus 28 años, se consolidó como referente y capitán, siendo uno de los pilares del equipo tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Su regularidad lo llevó incluso a estar en la órbita de clubes de peso como Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund, aunque finalmente su futuro parece inclinarse hacia Londres.
El contexto en Tottenham, sin embargo, agrega incertidumbre. El equipo atraviesa una temporada complicada y actualmente se encuentra en zona de descenso, con 31 puntos que lo ubican en el puesto 18. La pelea por la permanencia es ajustada: está a solo dos unidades de salir de la zona roja, lo que mantiene abiertas sus posibilidades.
Además, la situación se complejiza por la posible salida de Cristian "Cuti" Romero, quien podría cambiar de aire al finalizar la temporada. A esto se suma su reciente lesión, un factor que debilita aún más la defensa de los Spurs en un momento crítico.
Mientras tanto, Senesi continúa enfocado en su presente y en mantener su nivel competitivo. En la actual temporada ya disputó 35 partidos y aportó cinco asistencias, una cifra destacada para su posición. Su rendimiento también lo mantiene en la consideración de Lionel Scaloni, con la ilusión de integrar la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.
El desenlace dependerá de lo que ocurra en las últimas fechas de la Premier League. Si Tottenham logra sostener la categoría, el camino quedará allanado para que Senesi dé un nuevo salto en su carrera. De lo contrario, el acuerdo podría quedar sin efecto y abrir nuevamente el abanico de opciones para el defensor argentino.
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