Marcos Senesi acordó de palabra con su nuevo club: todo depende de un detalle clave

Además, la situación se complejiza por la posible salida de Cristian "Cuti" Romero, quien podría cambiar de aire al finalizar la temporada. A esto se suma su reciente lesión, un factor que debilita aún más la defensa de los Spurs en un momento crítico.

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Mientras tanto, Senesi continúa enfocado en su presente y en mantener su nivel competitivo. En la actual temporada ya disputó 35 partidos y aportó cinco asistencias, una cifra destacada para su posición. Su rendimiento también lo mantiene en la consideración de Lionel Scaloni, con la ilusión de integrar la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.

El desenlace dependerá de lo que ocurra en las últimas fechas de la Premier League. Si Tottenham logra sostener la categoría, el camino quedará allanado para que Senesi dé un nuevo salto en su carrera. De lo contrario, el acuerdo podría quedar sin efecto y abrir nuevamente el abanico de opciones para el defensor argentino.