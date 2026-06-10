Con la participación de Ardiles, Tottenham oficializó la llegada de Marcos Senesi
El defensor de la Selección Argentina surgido en San Lorenzo fue anunciado como nuevo jugador de los Spurs tras finalizar su etapa en Bournemouth.
Marcos Senesi ya es oficialmente jugador de Tottenham. El defensor argentino fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo del conjunto londinense, que continúa apostando por futbolistas albicelestes para fortalecer su plantel de cara a la próxima temporada. Tras concluir su vínculo con Bournemouth, el zaguero desembarca en uno de los clubes más importantes de Inglaterra para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
La llegada del defensor de 29 años representa un paso significativo después de varias campañas destacadas en la Premier League. Desde su arribo, logró consolidarse como uno de los centrales más confiables del campeonato inglés gracias a su regularidad, capacidad para anticipar y buena salida desde el fondo. Ese rendimiento despertó el interés de los Spurs, que decidió incorporarlo para reforzar una defensa que ya cuenta con presencia argentina.
El exfutbolista de San Lorenzo y Feyenoord compartirá plantel con Cristian "Cuti" Romero, una de las figuras del equipo londinense y referente de la selección argentina. La posibilidad de conformar una dupla de centrales con experiencia internacional y conocimiento del fútbol inglés genera expectativas entre los hinchas, que buscan volver a competir por objetivos importantes tanto en la Premier como en los torneos continentales.
Sin embargo, más allá del impacto deportivo de la incorporación, lo que llamó especialmente la atención fue la forma elegida para anunciar el fichaje. El club preparó una producción audiovisual cargada de simbolismo y emoción, con la participación de Osvaldo Ardiles, una de las máximas leyendas de la institución y uno de los pioneros argentinos en el fútbol inglés.
A través de ese material, el histórico mediocampista recordó sus primeros pasos en Inglaterra y el vínculo especial que se construyó entre Tottenham y los futbolistas argentinos a lo largo de las últimas décadas. Ardiles fue el encargado de darle la bienvenida a Senesi, conectando el pasado y el presente de una historia que sigue sumando protagonistas albicelestes.
“Siempre me gusta ver argentinos en Inglaterra. Pero que representen a Spurs, eso me gusta mucho más”, expresó el campeón del mundo en una de las frases más destacadas del video. El mensaje buscó resaltar la identidad que el club construyó con numerosos futbolistas argentinos que dejaron una huella importante en la institución.
La presentación comenzó con Ardiles repasando su propia experiencia en el fútbol británico. “¿Argentinos en Inglaterra? Eso era novedad. Me uní a los Spurs en 1978 y fue duro. Pero cuanto más estuve, fue más lo que teníamos en común. Peleamos duro pero jugamos con pasión y estilo”, recordó el exmediocampista, una de las figuras más queridas por la afición londinense.
Más adelante, profundizó sobre el lazo que mantiene con la institución y con los jugadores argentinos que llegaron después de su generación. “Londres fue mi casa, y Tottenham mi familia. Aún hoy, todavía, amo ver a un argentino en Inglaterra. Me llena de orgullo, pero cuando representan a los Spurs, eso es mucho mejor”, señaló.
Finalmente, el Pitón le dedicó unas palabras directas a Senesi para darle la bienvenida oficial. “Marcos, bienvenido, muy bienvenido. Defendé la camiseta, dalo todo, y nosotros siempre vamos a estar con vos. Esto es tuyo ahora también”, afirmó el exjugador, en el cierre de una presentación que emocionó a muchos simpatizantes del club.
Con más de un centenar de encuentros disputados en la máxima categoría inglesa, Senesi llega a Tottenham en uno de los momentos más maduros de su carrera. Además de aportar experiencia y solidez defensiva, tendrá la responsabilidad de responder a las expectativas generadas por una institución que busca recuperar protagonismo y que volvió a apostar por un futbolista argentino para reforzar su proyecto deportivo.
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