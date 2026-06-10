Con la participación de Ardiles, Tottenham oficializó la llegada de Marcos Senesi

A través de ese material, el histórico mediocampista recordó sus primeros pasos en Inglaterra y el vínculo especial que se construyó entre Tottenham y los futbolistas argentinos a lo largo de las últimas décadas. Ardiles fue el encargado de darle la bienvenida a Senesi, conectando el pasado y el presente de una historia que sigue sumando protagonistas albicelestes.

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“Siempre me gusta ver argentinos en Inglaterra. Pero que representen a Spurs, eso me gusta mucho más”, expresó el campeón del mundo en una de las frases más destacadas del video. El mensaje buscó resaltar la identidad que el club construyó con numerosos futbolistas argentinos que dejaron una huella importante en la institución.

La presentación comenzó con Ardiles repasando su propia experiencia en el fútbol británico. “¿Argentinos en Inglaterra? Eso era novedad. Me uní a los Spurs en 1978 y fue duro. Pero cuanto más estuve, fue más lo que teníamos en común. Peleamos duro pero jugamos con pasión y estilo”, recordó el exmediocampista, una de las figuras más queridas por la afición londinense.

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Más adelante, profundizó sobre el lazo que mantiene con la institución y con los jugadores argentinos que llegaron después de su generación. “Londres fue mi casa, y Tottenham mi familia. Aún hoy, todavía, amo ver a un argentino en Inglaterra. Me llena de orgullo, pero cuando representan a los Spurs, eso es mucho mejor”, señaló.

Finalmente, el Pitón le dedicó unas palabras directas a Senesi para darle la bienvenida oficial. “Marcos, bienvenido, muy bienvenido. Defendé la camiseta, dalo todo, y nosotros siempre vamos a estar con vos. Esto es tuyo ahora también”, afirmó el exjugador, en el cierre de una presentación que emocionó a muchos simpatizantes del club.

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Con más de un centenar de encuentros disputados en la máxima categoría inglesa, Senesi llega a Tottenham en uno de los momentos más maduros de su carrera. Además de aportar experiencia y solidez defensiva, tendrá la responsabilidad de responder a las expectativas generadas por una institución que busca recuperar protagonismo y que volvió a apostar por un futbolista argentino para reforzar su proyecto deportivo.