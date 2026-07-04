Marruecos goleó a Canadá, se metió en los cuartos de final y sigue haciendo historia en el Mundial 2026

Marruecos volvió a demostrar que es uno de los equipos más sólidos del Mundial 2026. El conjunto africano derrotó por 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Paraguay y Francia. Con una actuación de menor a mayor, los dirigidos por Walid Regragui fueron contundentes en el complemento y dejaron en el camino al seleccionado anfitrión.