Marruecos goleó a Canadá, se metió en los cuartos de final y sigue haciendo historia en el Mundial 2026

FIN DEL PARTIDO
Marruecos venció por 3-0 a Canadá y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026.
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El seleccionado africano se impuso por 3-0 con una actuación contundente, dejó sin chances al conjunto canadiense y selló su clasificación entre los ocho mejores de la Copa del Mundo
Marruecos volvió a demostrar que es uno de los equipos más sólidos del Mundial 2026. El conjunto africano derrotó por 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Paraguay y Francia. Con una actuación de menor a mayor, los dirigidos por Walid Regragui fueron contundentes en el complemento y dejaron en el camino al seleccionado anfitrión.
Durante la primera mitad, Canadá asumió el protagonismo e intentó imponer condiciones desde el inicio. Generó las situaciones más claras de peligro, pero se encontró con una defensa marroquí bien plantada y con un inspirado Yassine Bounou, que respondió cada vez que fue exigido para mantener el arco en cero. Pese a la presión de los locales, ninguno de los dos equipos logró romper el empate antes del descanso.
El desarrollo cambió por completo tras el entretiempo. Marruecos golpeó primero con un brillante tiro libre de Azzedine Ounahi, que sacó un potente remate para abrir el marcador y cambiar el rumbo del encuentro. A partir de esa ventaja, el equipo africano encontró espacios para explotar el contragolpe y volvió a lastimar gracias al propio Ounahi, quien lideró una rápida transición que terminó ampliando la diferencia.
Canadá adelantó todas sus líneas en busca de la remontada e incluso arriesgó con su arquero sumándose al ataque en los minutos finales. Sin embargo, la apuesta dejó espacios en el fondo y Marruecos aprovechó la oportunidad para liquidar el partido. Soufiane Rahimi apareció sobre el cierre para marcar el 3-0 definitivo y desatar el festejo marroquí.
Con este resultado, Marruecos se metió entre los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026 y ratificó su candidatura a seguir avanzando en el certamen. Ahora aguardará por el ganador del duelo entre Paraguay y Francia, mientras que Canadá se despidió del torneo sin poder cumplir el sueño de seguir compitiendo como anfitrión.
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
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