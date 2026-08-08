Thiago Tirante sigue imparable y avanzó a los octavos en Montreal
El tenista argentino Thiago Tirante derrotó al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-4, logrando su pase a los octavos del Masters 1000 de Montreal.
El platense Thiago Tirante ya no es ninguna sorpresa en el exigente circuito mundial. Tras su impactante victoria ante el número 8 del mundo, el tenista argentino de 25 años volvió a dar una muestra de absoluta autoridad al vencer al australiano Alexei Popyrin y meterse entre los dieciséis mejores del torneo canadiense.
La brillante actuación en el Masters 1000 y su próximo rival
Con una notable solidez en su juego, el argentino resolvió el encuentro en apenas una hora y 16 minutos, sin ceder oportunidades a su rival. Tomando la iniciativa desde el comienzo, mostró un gran nivel de agresividad y se apoyó fuertemente en el poderío de su servicio, el cual alcanzó impactantes velocidades de 238 kilómetros por hora. Popyrin, quien fue el último campeón de este certamen en 2024, no logró encontrar la receta para frenar la gran intensidad impuesta.
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De esta manera, el jugador nacional se aseguró un ansiado lugar en el Top 50 del ranking mundial de cara a la próxima actualización oficial de la ATP. Siendo el único tenista de nuestro país que permanece con vida en el cuadro principal masculino, su próximo gran desafío será frente al talentoso estadounidense Learner Tien (actual 19°), quien viene de superar a su compatriota Tommy Paul en sets corridos.
Un cuadro abierto para seguir haciendo historia en el Tenis
El joven deportista viene de protagonizar enormes hazañas en la presente temporada, incluyendo destacadas victorias ante figuras de la primera plana internacional. En esta edición particular en tierras canadienses, el camino hacia las instancias finales quedó considerablemente más allanado debido a la sorpresiva baja de varias estrellas.
Ante las ausencias confirmadas de figuras de la talla de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, sumadas a la prematura eliminación del alemán Alexander Zverev, el torneo quedó sumamente abierto. En este atípico y favorable escenario, el representante albiceleste intentará seguir encadenando triunfos a base de puro carácter para poder clasificar por primera vez en toda su carrera a los cuartos de final de una competencia de esta inmensa magnitud.
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