Thiago Tirante sigue imparable y avanzó a los octavos en Montreal

La brillante actuación en el Masters 1000 y su próximo rival

Con una notable solidez en su juego, el argentino resolvió el encuentro en apenas una hora y 16 minutos, sin ceder oportunidades a su rival. Tomando la iniciativa desde el comienzo, mostró un gran nivel de agresividad y se apoyó fuertemente en el poderío de su servicio, el cual alcanzó impactantes velocidades de 238 kilómetros por hora. Popyrin, quien fue el último campeón de este certamen en 2024, no logró encontrar la receta para frenar la gran intensidad impuesta.