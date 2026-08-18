Independiente tiene dos nuevos refuerzos: Chimy Ávila y Franco Calderón se hicieron la revisión
Los dos jugadores pasaron por la revisión médica y quedaron a disposición de Jadson Viera. El defensor ya firmó y el delantero todavía espera que el club libere un cupo.
Independiente continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases y este martes tuvo una jornada importante con dos de sus nuevas caras. Franco Calderón y Ezequiel “Chimy” Ávila se realizaron la revisión médica y quedaron cada vez más cerca de comenzar oficialmente su etapa en el Rojo.
El defensor ya tiene todo resuelto. Calderón firmó su contrato con el Rojo y está habilitado para jugar luego de que el club pudiera liberar un cupo a raíz de la grave lesión de Jonathan de Irastorza, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado. Después de los estudios, el ex Unión dejó en claro que llega con ganas de ganarse rápidamente un lugar. “Quiero estar a la altura de este club tan grande”, aseguró, mientras explicó que ya se encuentra en condiciones de entrenarse bajo las órdenes de Jadson Viera.
“Estoy a disposición del técnico para lo que necesite. Venía entrenando bien, así que ya estoy para jugar”, agregó el defensor, que también habló sobre sus primeros contactos con el plantel y destacó la combinación entre juventud y experiencia que encontró en Villa Domínico.
Calderón también reveló que ya tuvo conversaciones con Kevin Lomónaco, quien podría ser su compañero en la zaga. El nuevo refuerzo explicó que habitualmente se desempeña como marcador central por derecha, aunque también está dispuesto a adaptarse a las necesidades del entrenador.
Qué falta para que Chimy Ávila firme en Independiente
La situación de Chimy Ávila es diferente. El delantero también completó la revisión médica, pero todavía no puede firmar su contrato porque Independiente necesita liberar un cupo para incorporarlo oficialmente.
El club de Avellaneda debe concretar una venta o un préstamo al exterior para generar esa plaza. Las situaciones de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez todavía no están definidas, aunque desde la institución confían en resolver alguna de ellas durante los próximos días.
El delantero, que viene de jugar en Betis, se mostró ilusionado con su llegada al Rojo. “Quiero conocer a mis compañeros y estar disponible para jugar. Las ganas de volver a Argentina siempre estuvieron”, afirmó. Además, Ávila reconoció que recibió propuestas de otros clubes, entre ellos Boca y Rosario Central, pero explicó por qué finalmente eligió Independiente: “La elección fue un trabajo conjunto con mi familia y mi representante”.
El atacante también dejó claro que está dispuesto a jugar en distintas posiciones si Viera lo necesita. Mientras espera que se libere el cupo, el Chimy ya dio el primer paso y quedó a un trámite de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Rojo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario