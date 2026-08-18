Independiente tiene dos nuevos refuerzos: Chimy Ávila y Franco Calderón se hicieron la revisión

El club de Avellaneda debe concretar una venta o un préstamo al exterior para generar esa plaza. Las situaciones de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez todavía no están definidas, aunque desde la institución confían en resolver alguna de ellas durante los próximos días.

El delantero, que viene de jugar en Betis, se mostró ilusionado con su llegada al Rojo. “Quiero conocer a mis compañeros y estar disponible para jugar. Las ganas de volver a Argentina siempre estuvieron”, afirmó. Además, Ávila reconoció que recibió propuestas de otros clubes, entre ellos Boca y Rosario Central, pero explicó por qué finalmente eligió Independiente: “La elección fue un trabajo conjunto con mi familia y mi representante”.

"ESTOY CONTENTO... VOY A TRATAR DE DISFRUTAR AL MÁXIMO"



La palabra del Chimy Ávila antes de convertirse en nuevo refuerzo de Independiente. pic.twitter.com/o8Nj6YREsJ — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2026

El atacante también dejó claro que está dispuesto a jugar en distintas posiciones si Viera lo necesita. Mientras espera que se libere el cupo, el Chimy ya dio el primer paso y quedó a un trámite de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Rojo.