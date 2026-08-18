El subcampeón del mundo con la Selección Argentina que está a un paso de la Premier League
Ipswich Town realizó una nueva oferta por el mediocampista argentino y en Inglaterra son optimistas con respecto a la posibilidad de cerrar la operación.
Exequiel Palacios podría convertirse en uno de los próximos argentinos en desembarcar en la Premier League. El mediocampista surgido de River recibió una nueva propuesta de Ipswich Town, que busca sacarlo del Bayer Leverkusen y confía en poder concretar su incorporación antes del cierre del mercado de pases.
El club inglés viene negociando desde hace varias semanas por el futbolista y, según informó el periodista Fabrizio Romano, la última oferta presentada podría ser suficiente para destrabar definitivamente la operación. En Inglaterra existe optimismo y esperan que las conversaciones lleguen a buen puerto durante los próximos días.
Palacios todavía tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030, pero después de seis temporadas en el fútbol alemán considera que podría ser un buen momento para afrontar un nuevo desafío. De hecho, el argentino no participó de los amistosos de pretemporada del conjunto alemán, una señal que alimentó los rumores sobre su posible salida.
Alemania, Selección Argentina e ¿Inglaterra?: el futuro de Exequiel Palacios
El interés de Ipswich no es casualidad. El equipo inglés, recientemente ascendido a la Primera División, busca reforzar su plantel para afrontar el desafío de competir en la máxima categoría del fútbol británico y encontró en Palacios una alternativa de jerarquía para su mediocampo.
Para el argentino, además, sería una nueva experiencia en una de las ligas más importantes del mundo. Palacios llegó a Europa en 2019 después de destacarse en River y se convirtió en una pieza importante del Leverkusen, donde consiguió títulos y se consolidó como uno de los mediocampistas argentinos de mayor recorrido en el fútbol europeo.
Los argentinos que juegan en la Premier League
Si finalmente se concreta el pase, Palacios se sumará a una lista cada vez más extensa de futbolistas argentinos en Inglaterra. En el actual mercado, Gerónimo Rulli llegó a Manchester City, mientras que Valentín Barco y Claudio Echeverri regresaron al fútbol inglés para continuar sus carreras en Chelsea y City, respectivamente. Además, Cristian Romero pasó de Tottenham a Bournemouth.
La lista también incluye a Enzo Fernández y Aaron Anselmino en Chelsea; Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía en Aston Villa; Lisandro Martínez en Manchester United; Alexis Mac Allister en Liverpool; Nicolás Domínguez en Nottingham Forest; Walter Benítez en Crystal Palace; Carlos Alcaraz en Everton y Julio Soler en Bournemouth.
Ahora, todas las miradas están puestas en Palacios. Si la nueva propuesta convence definitivamente al Bayer Leverkusen, el Tucu podría tener una nueva aventura en Europa y convertirse en otro argentino en la Premier League.
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