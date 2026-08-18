El subcampeón del mundo con la Selección Argentina que está a un paso de la Premier League

Los argentinos que juegan en la Premier League

Si finalmente se concreta el pase, Palacios se sumará a una lista cada vez más extensa de futbolistas argentinos en Inglaterra. En el actual mercado, Gerónimo Rulli llegó a Manchester City, mientras que Valentín Barco y Claudio Echeverri regresaron al fútbol inglés para continuar sus carreras en Chelsea y City, respectivamente. Además, Cristian Romero pasó de Tottenham a Bournemouth.

La lista también incluye a Enzo Fernández y Aaron Anselmino en Chelsea; Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía en Aston Villa; Lisandro Martínez en Manchester United; Alexis Mac Allister en Liverpool; Nicolás Domínguez en Nottingham Forest; Walter Benítez en Crystal Palace; Carlos Alcaraz en Everton y Julio Soler en Bournemouth.

Ahora, todas las miradas están puestas en Palacios. Si la nueva propuesta convence definitivamente al Bayer Leverkusen, el Tucu podría tener una nueva aventura en Europa y convertirse en otro argentino en la Premier League.