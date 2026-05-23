Matías Galarza vuelve a River después del Mundial 2026: el motivo

Mientras tanto, en Núñez siguen de cerca el panorama. La dirigencia riverplatense buscaría encontrarle una salida definitiva en el próximo mercado de pases para recuperar parte de la inversión realizada cuando fue incorporado desde Talleres.

El cordobés con campera de Boca y una confesión inexpectada: "Quiero que River salga campeón"

La final del campeonato entre Belgrano y River Plate ya empezó a jugarse fuera de la cancha y, en las últimas horas, un cordobés se volvió protagonista de un momento que rápidamente llamó la atención por una declaración tan inesperada como directa. Durante una entrevista callejera, el hombre apareció frente a cámara usando una campera de Boca Juniors, aunque enseguida aclaró que su verdadera pasión futbolera pasa por otro lado. “Soy simpatizante de Boca, pero mi corazón es azul y blanco. Soy del único equipo campeón de Córdoba. Soy hincha de Talleres. El domingo quiero que salga campeón River”, lanzó sin vueltas.

simpatizante

El contexto explica gran parte de la frase. Este domingo, Belgrano y River Plate definirán el campeonato en Córdoba, un escenario que inevitablemente atraviesa a los hinchas de Talleres de Córdoba por la histórica rivalidad provincial entre la “T” y el “Pirata”.

Por eso, el entrevistado dejó en claro que, llegado el momento de elegir entre una consagración de Belgrano o una de River, su deseo está completamente condicionado por su fanatismo por Talleres. Más allá de su simpatía por Boca, explicó que su “corazón es azul y blanco”, en referencia a los colores del conjunto cordobés.

La frase sobre “el único equipo campeón de Córdoba” también tiene una referencia directa a uno de los hitos más importantes en la historia de Talleres de Córdoba: la obtención de la Copa Conmebol 1999, el título internacional que todavía ocupa un lugar central en la identidad del club y que suele aparecer como argumento en las discusiones futboleras entre hinchas cordobeses.

La situación volvió a reflejar además una realidad muy común en distintas provincias argentinas: la de hinchas que crecieron simpatizando por clubes grandes de Buenos Aires pero mantienen un vínculo emocional mucho más fuerte con el equipo de su ciudad. En Córdoba, especialmente, esa convivencia futbolera aparece desde hace años entre seguidores de Talleres, Belgrano e Instituto que al mismo tiempo acompañan a equipos como Boca o River en el plano nacional.