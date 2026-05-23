Maxi Moralez sufrió una grave lesión y analiza su retiro del fútbol

Más allá de no haber desarrollado su carrera en los clubes más poderosos o mediáticos del país, Moralez construyó una identidad futbolera muy marcada que lo convirtió en un jugador especialmente querido por muchos hinchas argentinos. Su contextura física, su manera de gambetear, la personalidad para pedir siempre la pelota y ese estilo pícaro y bicharachero dentro de la cancha hicieron que fuera un futbolista fácil de recordar incluso para quienes no eran hinchas de sus equipos.

Maxi Moralez lesion Maxi Moralez