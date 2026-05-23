Maxi Moralez sufrió una grave lesión y analiza su retiro del fútbol
El mediocampista argentino confirmó la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y dejó un mensaje que generó impacto entre los hinchas.
Maximiliano “Frasquito” Moralez volvió a recibir un durísimo golpe en el tramo final de su carrera profesional. El futbolista argentino sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante un partido de la MLS y encendió las alarmas con una reflexión que dejó abierta la puerta a un posible retiro del fútbol.
La lesión se produjo en el clásico entre New York City y New York Red Bulls. En una jugada, el volante quedó tendido en el suelo tras un movimiento brusco de la rodilla y debió abandonar el campo. Horas más tarde, los estudios confirmaron la gravedad de la lesión.
A través de sus redes sociales, Moralez compartió un mensaje cargado de incertidumbre sobre su futuro profesional. A los 39 años, esta nueva lesión aparece en un momento muy delicado de su carrera.
El mediocampista ya había sufrido otra rotura ligamentaria en 2023, aunque en la rodilla derecha, por lo que ahora deberá afrontar nuevamente una operación y una larga recuperación.
En el fútbol argentino, Frasquito dejó momentos muy recordados: fue campeón con Vélez en 2009 y 2011, convirtió el polémico gol ante Huracán en la definición del Clausura 2009 y también integró el plantel de Racing que logró mantenerse en Primera tras la Promoción de 2008 frente a Belgrano. Además, se convirtió en uno de los máximos ídolos de New York City, club con el que conquistó la MLS Cup en 2021.
Más allá de no haber desarrollado su carrera en los clubes más poderosos o mediáticos del país, Moralez construyó una identidad futbolera muy marcada que lo convirtió en un jugador especialmente querido por muchos hinchas argentinos. Su contextura física, su manera de gambetear, la personalidad para pedir siempre la pelota y ese estilo pícaro y bicharachero dentro de la cancha hicieron que fuera un futbolista fácil de recordar incluso para quienes no eran hinchas de sus equipos.
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