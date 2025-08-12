River: Santiago Simón ya fue vendido y Matías Rojas está cerca de irse

Debutó en noviembre de 2020 y jugó 146 partidos, con 6 goles, 16 asistencias y 5 títulos. Su mejor versión se vio en la Liga Profesional 2021, cuando Marcelo Gallardo lo elogió como “un jugador que no pierde pelotas y es complementario a todos”. Sin embargo, su nivel fue irregular en los últimos años, incluso con el intento del Muñeco de reubicarlo como lateral derecho, y terminó siendo marginado del plantel tras el Mundial de Clubes.