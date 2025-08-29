Gran práctica libre 2 de Franco Colapinto en Zandvoort: metió su Alpine entre los mejores 10

Sin embargo, cuando el equipo decidió montarle el compuesto blando, Colapinto respondió con un tiempo que lo ubicó como el mejor de los debutantes de la temporada y le permitió medirse de igual a igual con figuras de mayor experiencia. Quedará por ver cómo se trasladan estas sensaciones a la clasificación y a la carrera del domingo, pero lo cierto es que su actuación en Zandvoort ya dejó una huella positiva.

franco colapinto

Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00