Gran práctica libre 2 de Franco Colapinto en Zandvoort: metió su Alpine entre los mejores 10
El piloto argentino se ubicó en la novena posición del entrenamiento libre en Países Bajos, despertando ilusión de cara al fin de semana.
Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y lo hizo nada menos que en el Gran Premio de Países Bajos, una cita especial por tratarse de una pista histórica y con gran exigencia técnica. Durante la segunda práctica libre en Zandvoort, el argentino logró un registro que lo colocó en la novena posición de la tanda.
Esto se trata de un avance notable si se considera que durante buena parte de la sesión estuvo relegado en la tabla de tiempos. Su giro más veloz, de 1:10.957, llegó en su primer intento con neumáticos blandos y lo dejó a poco más de un segundo del mejor registro de Lando Norris, quien dominó la prueba con 1:09.890.
El ensayo en el trazado neerlandés estuvo plagado de incidentes y banderas rojas que interrumpieron el trabajo de los equipos. Entre ellos, se destacaron el fuerte accidente de Lance Stroll con su Aston Martin, el despiste de Alex Albon y un choque insólito en boxes entre George Russell y Oscar Piastri.
A pesar de esas interrupciones, Franco logró aprovechar el momento justo para marcar una vuelta competitiva que lo catapultó dentro del top 10, algo que representa una señal alentadora en su proceso de adaptación dentro de la Máxima. El argentino había iniciado la práctica con neumáticos medios, donde se mantenía en posiciones retrasadas, llegando a figurar 18°.
Sin embargo, cuando el equipo decidió montarle el compuesto blando, Colapinto respondió con un tiempo que lo ubicó como el mejor de los debutantes de la temporada y le permitió medirse de igual a igual con figuras de mayor experiencia. Quedará por ver cómo se trasladan estas sensaciones a la clasificación y a la carrera del domingo, pero lo cierto es que su actuación en Zandvoort ya dejó una huella positiva.
Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
Carrera: 10:00
