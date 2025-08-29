La palabra de Colapinto tras su buena FP2 en Zandvoort: "Este auto es más raro"

Más allá de las sensaciones positivas, el argentino advirtió que el trabajo continúa y que la meta principal es estar competitivo en la clasificación: “Fue un día decente, dimos un paso adelante, pero todavía queda mucho por mejorar. Tenemos que seguir trabajando, sobre todo en las curvas lentas, para poder estar más arriba mañana”.

Qué dijo Franco Colapinto luego de su gran FP2 en Zandvoort

Embed - "ESTE AUTO ES MÁS RARO": Franco Colapinto, mano a mano con Fossaroli tras el viernes en Países Bajos

Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00