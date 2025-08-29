La palabra de Colapinto tras su buena FP2 en Zandvoort: "Este auto es más raro"
El piloto argentino cerró el viernes con sensaciones positivas. Reconoció que aún debe mejorar en curvas lentas, pero valoró el avance respecto a la primera tanda.
Franco Colapinto terminó la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 con un destacado noveno puesto que lo dejó entre los diez más rápidos de la sesión en Zandvoort. Tras bajarse del coche, el joven piloto argentino analizó su rendimiento y dejó en claro que, si bien todavía hay aspectos a corregir, la jornada le permitió dar un salto importante en comparación con el arranque del día.
“Fue una buena FP2, creo que es un buen paso adelante. Todavía me cuestan bastante las curvas lentas, que es donde más tiempo pierdo, pero dimos un paso en la dirección correcta. Estuve probando con un alerón distinto, con más carga, y eso me ayudó a no perder tanto en la recta”, explicó Colapinto con una sonrisa que reflejaba satisfacción por lo logrado.
El argentino, que había tenido dificultades en la primera tanda, destacó que la mejora se notó inmediatamente al cambiar el compuesto de neumáticos. “Obviamente no estaba contento en la FP1, me costó bastante encontrar el auto. Pero el cambio de gomas genera un cambio muy grande y eso se notó. De golpe tengo el doble de grip y ahí es mucho más fácil marcar una buena vuelta. Este auto a veces es raro, cuesta entenderlo, pero cuando aparece el grip todo se hace más natural”, comentó.
Sobre el noveno puesto alcanzado, no ocultó su entusiasmo: “Me gustó ver el número 9 al lado de mi nombre. Es lindo estar en esa zona, sobre todo en un circuito como Zandvoort, que es muy exigente y donde cualquier error te deja afuera”.
Más allá de las sensaciones positivas, el argentino advirtió que el trabajo continúa y que la meta principal es estar competitivo en la clasificación: “Fue un día decente, dimos un paso adelante, pero todavía queda mucho por mejorar. Tenemos que seguir trabajando, sobre todo en las curvas lentas, para poder estar más arriba mañana”.
Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
Carrera: 10:00
