Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 en vivo: minuto a minuto

Franco Colapinto terminó 18º en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos
El piloto argentino quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó décimo. Lando Norris fue el líder de la sesión.
El campeonato de la Fórmula 1 retoma acción en Zandvoort con McLaren al frente y la expectativa argentina puesta en los primeros puntos del piloto de Alpine.
La Fórmula 1 vuelve a encender motores tras el receso de media temporada con una cita cargada de tensión: el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, que representa una nueva chance para Franco Colapinto.
Con Oscar Piastri y Lando Norris disputando centímetro a centímetro el liderazgo del campeonato, McLaren llega a este fin de semana con la confianza de dominar tanto la tabla de constructores como la de pilotos.
Sin embargo, las miradas argentinas se posan sobre Colapinto, quien buscará sumar sus primeras unidades en la máxima categoría defendiendo los colores de Alpine. El pilarense arriba con un desafío doble: mejorar el flojo rendimiento que mostró en Hungría, donde terminó en la 18ª posición, y al mismo tiempo intentar capitalizar las oportunidades que brinda la pista.
Su compañero Pierre Gasly fue incluso más atrás en Budapest, lo que evidenció un déficit claro de ritmo. El francés lo reconoció sin filtros: “Estamos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante”. Ese diagnóstico deja en claro la magnitud del reto para la escudería francesa.
El fin de semana no solo será decisivo para McLaren y Alpine. Red Bull intentará recuperar terreno con Max Verstappen, que corre en casa y tendrá la presión del público local. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán cortar con la hegemonía naranja, aunque en la pelea de la zona media cada punto parece más valioso que nunca.
Carrera: 10:00
Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
