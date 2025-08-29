Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 en vivo: minuto a minuto

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 18º en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos El piloto argentino quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó décimo. Lando Norris fue el líder de la sesión.

Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00

Cómo ver en vivo el GP de Canadá de la Fórmula 1

Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:

Canales 106 de Flow

de Flow Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.