El mensaje de Chiqui Tapia para Messi: "El Inter Miami tiene un nuevo hincha"

Messi, que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio con PSG y por ende no llegaría a debutar antes en su nuevo club, reconoció: "También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión al no darse lo de Barcelona".

EL MENSAJE DE CHIQUI TAPIA PARA LIONEL MESSI

"Leo, a donde vayas te seguiremos!! Si vos sos feliz, nosotros también. Desde hoy el Inter Miami tiene un nuevo hincha", publicó el presidente de AFA en su cuenta oficial de Twitter una vez confirmada la noticia.

