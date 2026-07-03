México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título y finalista de la última Eurocopa. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras remontar el duelo de 16avos ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre Brasil y Noruega, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

Formaciones de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

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