A un mes del triunfo ante Inglaterra, la Selección Argentina recordó el partido con un emotivo video

Pero el cierre recuperó una de las imágenes que más repercusión había generado durante el torneo: los futbolistas argentinos posando con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.

De esta manera, la Selección volvió a recordar una semifinal que quedó marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por la carga histórica y emocional que tuvo para los argentinos.