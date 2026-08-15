A un mes del triunfo ante Inglaterra, la Selección Argentina recordó el partido con un emotivo video
Desde las redes sociales de la Albiceleste compartieron un homenaje con imágenes de la semifinal del Mundial 2026 y una referencia especial a Malvinas.
A un mes del inolvidable triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a emocionar a sus hinchas con un video que repasó los momentos más importantes de aquel partido. Las cuentas oficiales de la Albiceleste compartieron una producción que combinó imágenes del encuentro, los festejos y una narración cargada de referencias a la historia argentina.
“Se cumple un mes del partido más argentino que hayas vivido”, comienza la voz en off mientras aparecen las imágenes del himno argentino cantado por los jugadores y las principales escenas del encuentro. El relato también recupera el momento en que Inglaterra abrió el marcador y lo relaciona con algunos de los episodios más significativos de la historia del país.
Los goles y una referencia a Malvinas
Mientras se suceden las imágenes del partido, la narración destaca el dramatismo de aquella semifinal: “Si es argentino, tiene drama, historia y héroes que ya no están”. En ese momento aparecen imágenes de Diego Armando Maradona y de los excombatientes de Malvinas.
El video continúa con el aliento de los hinchas argentinos presentes en el estadio y los goles que permitieron dar vuelta el resultado. Primero apareció Enzo Fernández y, sobre el final, Lautaro Martínez selló el 2-1 que depositó al equipo en la final.
“Parece milagroso, como si Francisco rezara de algún lado. Ganarle a Inglaterra 2 a 1 como en 1986”, expresa la voz en off, en una referencia al histórico triunfo argentino ante el conjunto inglés en los cuartos de final del Mundial de México.
Pero el cierre recuperó una de las imágenes que más repercusión había generado durante el torneo: los futbolistas argentinos posando con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.
De esta manera, la Selección volvió a recordar una semifinal que quedó marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por la carga histórica y emocional que tuvo para los argentinos.
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