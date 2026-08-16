Arsenal goleó al Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield
El equipo de Mikel Arteta se impuso 3-0 en Gales con goles de Ricardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard, y levantó el primer título de la temporada.
Arsenal comenzó la temporada de la mejor manera y se quedó con la Community Shield tras golear 3-0 al Manchester City en el Principality Stadium de Gales. El equipo dirigido por Mikel Arteta mostró contundencia desde el comienzo y resolvió el partido con goles de Ricardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard.
El conjunto londinense no necesitó tiempo para acomodarse en el partido. Cuando apenas habían transcurrido 30 segundos, Lewis-Skelly encontró con un gran pase a Calafiori, quien apareció en posición de ataque y definió con precisión ante la salida de Gianluigi Donnarumma para poner el 1-0.
El golpe obligó al Manchester City a reaccionar, aunque Arsenal mantuvo el control del juego y volvió a encontrar espacios en el área rival. Con el correr de los minutos, los Gunners aumentaron la diferencia gracias a Havertz, quien aprovechó una acción dentro del área y marcó de cabeza ante una respuesta que no fue la mejor por parte del arquero italiano.
Con el 2-0, Arsenal se fue al descanso con una ventaja importante y obligó al entrenador del City, Enzo Maresca, a mover algunas piezas para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Sin embargo, el conjunto de Arteta no perdió intensidad y continuó generando peligro.
La sentencia llegó en el complemento. Tras una gran combinación colectiva, Odegaard recibió dentro del área, dejó en el camino a Donnarumma con un amague y definió con el arco prácticamente vacío para establecer el 3-0 definitivo.
De esta manera, Arsenal volvió a conquistar la Community Shield después de tres años y consiguió un título que sirve como impulso para el comienzo de una nueva temporada. El equipo de Arteta dejó una contundente imagen ante uno de los principales candidatos de Inglaterra y celebró ante su público un triunfo que puede marcar el inicio de una campaña con grandes expectativas.
Los números del triunfo del Arsenal ante Manchester City
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