Arsenal goleó al Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield

¡FÚTBOL TOTAL DEL ARSENAL! Jugadón del equipo de Arteta para que Odegaard entre con toda su calidad al área del City y ponga el 3-0 parcial en el duelo por la Community Shield.



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De esta manera, Arsenal volvió a conquistar la Community Shield después de tres años y consiguió un título que sirve como impulso para el comienzo de una nueva temporada. El equipo de Arteta dejó una contundente imagen ante uno de los principales candidatos de Inglaterra y celebró ante su público un triunfo que puede marcar el inicio de una campaña con grandes expectativas.

Los números del triunfo del Arsenal ante Manchester City