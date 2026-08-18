Tiene 13 años y con el reciclaje de un elemento inusitado recaudó US$24.000 para ayudar a gente necesitada

Cómo funciona la exitosa red de reciclaje solidario

La inspiradora iniciativa comunitaria, bautizada como We Can, comenzó cuando Ryan tenía solamente 10 años. Durante sus primeros meses, el joven juntaba algunos cientos de latas descartadas por los negocios cercanos a su casa en Solihull, Inglaterra. Al principio, su familia almacenaba los envases y los aplastaba pasando un auto por encima para poder ahorrar espacio de guardado.