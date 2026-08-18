Tiene 13 años y con el reciclaje de un elemento inusitado recaudó US$24.000 para ayudar a gente necesitada
Un admirable chico transformó el reciclaje de latas en una inmensa red solidaria. A sus cortos 13 años ya logró recaudar miles de dólares para donar.
A sus apenas 13 años, Ryan Hulance convirtió el reciclaje de envases en una verdadera red de ayuda. El adolescente británico lleva recolectadas alrededor de un millón y medio de latas de aluminio, logrando generar una impactante cifra de US$24.000 que fue destinada íntegramente a distintas organizaciones benéficas locales.
Cómo funciona la exitosa red de reciclaje solidario
La inspiradora iniciativa comunitaria, bautizada como We Can, comenzó cuando Ryan tenía solamente 10 años. Durante sus primeros meses, el joven juntaba algunos cientos de latas descartadas por los negocios cercanos a su casa en Solihull, Inglaterra. Al principio, su familia almacenaba los envases y los aplastaba pasando un auto por encima para poder ahorrar espacio de guardado.
Hoy en día, el proyecto creció a tal escala que cuenta con una amplia red de 200 proveedores habituales. Al recibir unas 20.000 latas semanales, la familia debió adquirir una potente compactadora industrial que transforma el aluminio en grandes bloques, facilitando su transporte y posterior venta.
El impacto detrás de las donaciones por el aluminio
El adolescente dedica aproximadamente 20 horas semanales a recoger, organizar y procesar el material, combinando esta noble tarea solidaria con sus estudios regulares y su tiempo libre. La propuesta tomó tanta fuerza que ya adquirió estructura legal como una Community Interest Company en el Reino Unido.
Hasta marzo de 2026, lo recaudado superó las 18.000 libras esterlinas (unos US$24.000 al cambio). Gran parte de estos históricos ingresos han sido destinados directamente a la compra de alimentos para los bancos de comida locales, demostrando que una simple idea sustentable puede transformar la realidad de muchas familias que necesitan apoyo.
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