Milito explicó el trasfondo de la llegada de Rojo a Racing: "Sabíamos que no podía jugar"

Así fue el debut de Marcos Rojo en Racing

Su debut, con apenas un puñado de entrenamientos, se dio en el segundo tiempo contra Peñarol. Ingresó por Nazareno Colombo y, aunque intentó con pelotazos al área y cumplió en su único duelo defensivo, tuvo poca incidencia en el resultado final. Ahora, su foco estará puesto en la Copa Argentina -donde Racing espera rival en cuartos de final- y en la llave de octavos de la Libertadores frente al conjunto uruguayo.

El caso de Rojo dejó en evidencia cómo una oportunidad de mercado inesperada puede chocar con las estrictas reglas de inscripción, pero también cómo la voluntad del jugador y la apuesta dirigencial pueden alinearse para reforzar un plantel en momentos clave de la temporada.