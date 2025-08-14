Milito explicó el trasfondo de la llegada de Rojo a Racing: "Sabíamos que no podía jugar"
El presidente académico reveló que la dirigencia ya conocía las limitaciones para que el defensor dispute el torneo local, pero valoró su deseo de sumarse igual.
Diego Milito, presidente de Racing, decidió ponerle voz oficial a uno de los temas más comentados en Avellaneda: la incorporación de Marcos Rojo, quien por cuestiones reglamentarias no podrá participar del Torneo Clausura 2025 y solo estará habilitado para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.
El exdefensor de la Selección Argentina ya tuvo su debut en el certamen continental frente a Peñarol, en un partido que terminó con derrota para la Academia en Uruguay. En diálogo con Radio La Red, el mandatario explicó que la situación era conocida de antemano.
“Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Él mismo nos dijo: ‘No importa, quiero ir igual’. Se dio muy rápido y no estaba en nuestros planes, pero entendimos que podía aportarnos una herramienta clave para las Copas. Es un jugador con enorme experiencia y trayectoria”, remarcó.
El dirigente destacó el gesto del futbolista, que aceptó sumarse a pesar de no poder jugar el torneo doméstico. “Antes de firmar sabíamos todo. Ese compromiso y sus ganas de estar acá nos encantaron. Habla de su motivación y del deseo de aportar al grupo”, añadió.
Por qué Rojo no puede jugar el Torneo Clausura
Rojo, quien rescindió con Boca después del 24 de julio, quedó imposibilitado de ser inscripto para el Clausura debido a que el reglamento (artículo 19.2.4) exige que un jugador libre se desvincule antes de esa fecha límite para ser habilitado en el certamen local. Racing, según dejó entrever Milito, no pedirá ninguna excepción a la AFA.
Así fue el debut de Marcos Rojo en Racing
Su debut, con apenas un puñado de entrenamientos, se dio en el segundo tiempo contra Peñarol. Ingresó por Nazareno Colombo y, aunque intentó con pelotazos al área y cumplió en su único duelo defensivo, tuvo poca incidencia en el resultado final. Ahora, su foco estará puesto en la Copa Argentina -donde Racing espera rival en cuartos de final- y en la llave de octavos de la Libertadores frente al conjunto uruguayo.
El caso de Rojo dejó en evidencia cómo una oportunidad de mercado inesperada puede chocar con las estrictas reglas de inscripción, pero también cómo la voluntad del jugador y la apuesta dirigencial pueden alinearse para reforzar un plantel en momentos clave de la temporada.
