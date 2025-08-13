Maltrato a los hinchas de Racing en Uruguay: primeros insultos para Milito y mucho malestar de la gente
Racing perdió el partido de ida con Peñarol, por la Copa Libertadores, pero lo peor fue todo por lo que tuvieron que pasar los hinchas.
Los hinchas de Racing tuvieron que estar casi diez horas en la cancha de Peñarol de Montevideo, por disposición de las autoridades uruguayas, que los hicieron ir al estadio temprano y recién pudieron irse entrada la madrugada.
El presidente del club, Diego Milito, expresó su malestar por el accionar de la policía y las autoridades uruguayas, por lo que saldría un duro comunicado del club, pero eso no logró impedir que se lleve los primeros insultos de los hinchas en Montevideo.
Racing: "La comisión, la comisión, se va a la p..."
Cuando los hinchas de Racing estaban saliendo del estadio "El campeón del siglo", donde Peñarol es local, divisaron la presencia de Milito y otros dirigentes dentro del campo de juego y ahí comenzaron los insultos de un grupo importante.
El malestar de Diego Milito
"Es una locura realmente, nosotros no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing, nunca vimos algo semejante. Hay parte de la comisión directiva en la tribuna", dijo Milito en la cancha de Peñarol.
