Buena para Racing: Leo Fernández, baja en Peñarol para la vuelta por una grave lesión

La jugada se gestó con un centro desde la derecha de Damián García al segundo palo, donde Matías Arezo bajó la pelota con el pecho para la llegada del mediocampista, que ganó en velocidad a Gabriel Arias y definió de cabeza. El tanto fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego, pero terminó siendo convalidado.

Con esta baja sensible, Peñarol deberá buscar variantes ofensivas para sostener la mínima ventaja conseguida en casa y así intentar sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores en territorio argentino.