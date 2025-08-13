Buena para Racing: Leo Fernández, baja en Peñarol para la vuelta por una grave lesión
La figura de Peñarol fue reemplazada promediando el primer tiempo del duelo de ida y horas más tarde se confirmó el grado de su lesión, que lo dejará varios días fuera de las canchas.
Más allá de la importante victoria conseguida en Montevideo, Peñarol recibió una noticia que golpea su ilusión de cara a la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores: Leo Fernández, su figura y goleador, sufrió un esguince en la rodilla derecha y no podrá estar presente el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.
El volante ofensivo de 25 años, que protagonizó a comienzos de año una novela de mercado con su traspaso frustrado a River, debió abandonar el campo de juego apenas a los 17 minutos del primer tiempo del partido de ida en el Campeón del Siglo. La lesión se produjo tras un fuerte choque con Nazareno Colombo, cuando el defensor de Racing intentó anticiparlo y terminó golpeando de lleno su rodilla.
Pese a que intentó continuar, el dolor lo obligó a pedir el cambio. Fernández se retiró caminando con dificultad y se dirigió directamente al vestuario, donde fue evaluado por el cuerpo médico. Debido a la inflamación en la zona, esa noche no se le pudieron realizar estudios, que finalmente se completaron a la mañana siguiente. Los primeros resultados confirmaron el esguince, aunque el club hará análisis más detallados para descartar una lesión mayor.
Los tiempos de recuperación estimados son de al menos dos semanas, por lo que su participación en la vuelta está descartada. En Peñarol confían en poder recuperarlo para unos hipotéticos cuartos de final, que se disputarían entre el 16 y el 25 de septiembre.
La ausencia de Fernández supone un golpe importante para el equipo de Diego Aguirre, ya que el uruguayo acumula dos goles en esta Libertadores y otros siete en lo que va de la temporada. Sin embargo, el reemplazo le dio resultado: en su lugar ingresó David Terans, quien a los 77 minutos marcó el gol del triunfo.
La jugada se gestó con un centro desde la derecha de Damián García al segundo palo, donde Matías Arezo bajó la pelota con el pecho para la llegada del mediocampista, que ganó en velocidad a Gabriel Arias y definió de cabeza. El tanto fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego, pero terminó siendo convalidado.
Con esta baja sensible, Peñarol deberá buscar variantes ofensivas para sostener la mínima ventaja conseguida en casa y así intentar sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores en territorio argentino.
