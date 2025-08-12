Polémica en la Copa Libertadores: la expulsión a Maravilla Martínez que anuló el VAR
El delantero y máxima figura de la "Academia" vio la roja en una jugada insólita, pero el árbitro revisó la jugada y retrotrajo su decisión.
En el marco de la visita de alto riesgo a Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Racing vivió un momento de suma tensión por la temprana expulsión de Maravilla Martínez, tarjeta roja que luego fue anulada por el árbitro Raphael Claus a través del VAR.
Fue promediando la media hora de partido en el Estadio Campeón del Siglo cuando, de forma sorpresiva y apresurada, el árbitro brasileño expulsó al goleador y una de las máximas figuras que tiene la "Academia", generando la reacción de Gustavo Costas.
En lo que pareció una acción temeraria, el delantero golpeó con el taco en la cabeza de su marcador del equipo uruguayo. El brasileño no dudó en mostrarle la tarjeta.
Ya en la primera repetición de la maniobra se podía observar que la decisión de Claus había sido exagerada, más allá del contacto. Y en medio de las protestas de los jugadores de Racing, fue llamado por el VAR para revisar su sanción.
Finalmente, y tras corroborar incluso que la entrada de Maravilla no había sido tan grave, el árbitro anuló la tarjeta roja y lo mostró la cartulina amarilla, para alivio de Costas y de toda la "Academia" y malestar de los jugadores locales.
Por qué no juega Marcos Rojo en Racing ante Peñarol por la Copa Libertadores
Marcos Rojo, refuerzo de jerarquía que se sumó esta semana y que ya dejó una frase que encendió a los hinchas, se encuentra disponible en el banco de suplentes de Racing, tras la definición del equipo por parte del entrenador Gustavo Costas.
"Sin dudas, para lo que uno vino acá, es a ganar la Copa", dijo el ex Boca en la previa, y contó que el propio Costas fue al hueso con su pedido. "Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo", reveló entre risas en el video oficial del club.
Sin embargo, seguramente por el poco tiempo de trabajo que tuvo el defensor con el plantel de la "Academia", el aguerrido marcador central no fue incluido entre los 11 titulares. Si bien había dudas en la última línea, Marco Di Cesare y Nazareno Colombo ganaron la pulseada.
