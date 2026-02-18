Milton Giménez fue intervenido por pubalgia: cuánto tiempo deberá esperarlo Boca
El delantero pasó por el quirófano por una lesión en la zona abdominal que lo venía afectando desde hace semanas. La operación fue exitosa y ahora comenzará un proceso de rehabilitación.
Boca confirmó este miércoles una noticia que impacta de lleno en su planificación deportiva: Milton Giménez fue operado por una pubalgia y estará fuera de las canchas durante un período considerable. La institución dio a conocer el parte médico oficial a través de sus canales de comunicación, donde detalló que la intervención se realizó sin complicaciones.
El comunicado fue claro y conciso: “En el día de la fecha el jugador Milton Giménez fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, por el Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal) de forma exitosa. Depto. Médico Fútbol Profesional”. Con esa confirmación, el club llevó tranquilidad respecto al procedimiento, aunque la preocupación ahora pasa por los plazos de recuperación.
La pubalgia es una dolencia frecuente en futbolistas profesionales, especialmente en aquellos que exigen al máximo la zona inguinal y abdominal inferior. Se trata de una afección que genera dolor persistente y que, cuando no responde a tratamientos kinesiológicos o de fortalecimiento, requiere cirugía para corregir el problema de base. En el caso de Giménez, el cuerpo médico decidió avanzar con la intervención para evitar recaídas y permitir una recuperación definitiva.
El tiempo estimado para su regreso no sería inferior a los dos meses, aunque todo dependerá de la evolución física del jugador y de cómo responda al plan de rehabilitación. En este tipo de operaciones, el proceso incluye trabajo progresivo en gimnasio, readaptación en campo y posterior reinserción en entrenamientos con el plantel.
La baja representa un contratiempo para el entrenador Claudio Úbeda, ya que el exdelantero de Banfield había sido una pieza habitual en el equipo durante el último torneo. Incluso ocupó un rol clave cuando Edinson Cavani estuvo ausente por lesión, convirtiéndose en una alternativa confiable en el frente de ataque.
El panorama se vuelve más complejo porque Giménez no es el único futbolista afectado. Leandro Paredes también quedó descartado para el próximo compromiso ante Racing Club debido a un problema en el tobillo, mientras que otros nombres importantes siguen en recuperación.
En el cuerpo técnico hay inquietud por la acumulación de lesiones en un tramo decisivo del campeonato. La prioridad ahora será que Giménez cumpla cada etapa de su rehabilitación sin apurar los tiempos, con el objetivo de que vuelva en plenitud física y sin riesgo de recaídas.
