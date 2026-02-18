Milton Giménez fue intervenido por pubalgia: cuánto tiempo deberá esperarlo Boca

milton gimenez 1.jpg

El panorama se vuelve más complejo porque Giménez no es el único futbolista afectado. Leandro Paredes también quedó descartado para el próximo compromiso ante Racing Club debido a un problema en el tobillo, mientras que otros nombres importantes siguen en recuperación.

En el cuerpo técnico hay inquietud por la acumulación de lesiones en un tramo decisivo del campeonato. La prioridad ahora será que Giménez cumpla cada etapa de su rehabilitación sin apurar los tiempos, con el objetivo de que vuelva en plenitud física y sin riesgo de recaídas.