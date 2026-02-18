La irrisoria cifra que cobrará Estudiantes por el pase de Cristian Medina a Botafogo
El mediocampista continuará su carrera en Brasil tras un acuerdo cerrado por el grupo inversor que posee su pase. Tenía contrato vigente hasta 2028.
La salida de Cristian Medina de Estudiantes de La Plata ya es un hecho. Tras disputar el clásico platense, el mediocampista comenzó a despedirse del plantel y su futuro inmediato estará en Botafogo. Sin embargo, más allá del impacto deportivo, lo que generó sorpresa en el mundo albirrojo fue el monto que ingresará a las arcas del club: apenas 100 mil dólares.
Según pudo saber este medio, tanto desde el entorno del jugador como desde la dirigencia del Pincha confirmaron que la operación está “cerrada” y que la transferencia se concretará en las próximas horas. El acuerdo terminó de destrabarse luego de que el conjunto brasileño levantara la inhibición que pesaba en la FIFA y que le impedía incorporar futbolistas en el actual mercado de pases.
Una vez superado ese obstáculo administrativo, la negociación avanzó sin mayores contratiempos. En cuanto a los números, quedó descartada la alternativa que en algún momento se analizó: que Estudiantes conservara un 10% de una futura venta. Finalmente, la institución recibirá únicamente USD 100.000 en concepto de compensación o resarcimiento por “vidriera”, es decir, por el tiempo en que el futbolista defendió su camiseta.
La clave para entender esta cifra radica en la estructura contractual. El pase de Medina pertenece al empresario estadounidense Foster Gillett, quien financió su llegada a La Plata. De este modo, el club no es propietario de los derechos económicos del jugador y, por lo tanto, no participa de la plusvalía de la transferencia.
La historia se remonta a su salida de Boca Juniors, cuando el propio futbolista ejecutó su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares con respaldo económico del Grupo Gillett para desembarcar en Estudiantes. Fue presentado el 18 de enero de 2025 y firmó vínculo deportivo hasta 2028, aunque ese contrato no implicaba derechos económicos ante una futura venta.
El acuerdo incluyó, además, un contrato paralelo vinculado a derechos de imagen a través de una empresa offshore y promesas de proyección hacia la Premier League, apalancadas en los vínculos del magnate con el Leicester City.
A este complejo escenario se suma otro dato relevante: Estudiantes asumió una deuda cercana a los 9,7 millones de dólares con Gillett en el marco del acuerdo financiero. Con la salida del mediocampista, la institución deberá afrontar ese compromiso sin recibir ingresos extraordinarios más allá del resarcimiento estipulado.
Así, la transferencia deja más interrogantes que certezas. Un paso breve por el club, una ingeniería contractual sofisticada y un ingreso mínimo para una operación millonaria que se resolvió lejos de La Plata.
