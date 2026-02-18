La irrisoria cifra que cobrará Estudiantes por el pase de Cristian Medina a Botafogo

cristian medina 2

El acuerdo incluyó, además, un contrato paralelo vinculado a derechos de imagen a través de una empresa offshore y promesas de proyección hacia la Premier League, apalancadas en los vínculos del magnate con el Leicester City.

A este complejo escenario se suma otro dato relevante: Estudiantes asumió una deuda cercana a los 9,7 millones de dólares con Gillett en el marco del acuerdo financiero. Con la salida del mediocampista, la institución deberá afrontar ese compromiso sin recibir ingresos extraordinarios más allá del resarcimiento estipulado.

Así, la transferencia deja más interrogantes que certezas. Un paso breve por el club, una ingeniería contractual sofisticada y un ingreso mínimo para una operación millonaria que se resolvió lejos de La Plata.