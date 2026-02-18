Todo confirmado: la Liga Profesional definió los árbitros para la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
La próxima jornada tendrá duelos destacados como Boca vs. Racing y Vélez vs. River. La organización confirmó las autoridades que impartirán justicia.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este miércoles la nómina de árbitros para la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada que contará con partidos de alto voltaje y cruces entre protagonistas del campeonato. Entre los encuentros más esperados aparecen el duelo entre Boca y Racing en La Bombonera, y la visita de River a Vélez.
Para el choque del viernes en el estadio xeneize, el juez principal designado fue Leandro Rey Hilfer. El árbitro ya dirigió dos partidos en el actual certamen y, curiosamente, uno de ellos tuvo como protagonista a Racing, en la derrota 1-0 frente a Gimnasia en La Plata.
En el sistema de asistencia arbitral por video, el encargado será Héctor Paletta, quien trabajará desde el predio de la AFA en Ezeiza junto a Javier Uziga como AVAR. Los asistentes designados para el encuentro serán Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri, mientras que Javier Delbarba actuará como cuarto árbitro.
En cuanto al compromiso entre Vélez y River, la responsabilidad recaerá en Darío Herrera, que ya suma tres presentaciones en el torneo. Será la primera vez en la temporada 2026 que dirija a estos dos equipos. Lo acompañarán como asistentes Gabriel Chade y Pablo González, con Juan Pafundi como cuarto árbitro. En el VAR estará el experimentado Germán Delfino, mientras que Gisella Trucco cumplirá funciones de AVAR.
La fecha contará con 14 encuentros confirmados, aunque todavía resta resolver la programación definitiva del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús. Con las designaciones ya definidas, los equipos comienzan a ultimar detalles para una jornada que puede empezar a marcar tendencias en la pelea por el título.
Los árbitros para los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Defensa y Justicia – Belgrano
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Joaquin Gil
- AVAR: Pablo Dóvalo
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Damían Rubino
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenzi
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Carlos Córdoba
Instituto – Atlético Tucumán
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Matías Bianchi
Estudiantes – Sarmiento
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Yamil Possi
Boca – Racing
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Javier Uziga
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Martín
Rosario Central – Talleres
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
Platense – Barracas Central
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Diego Verlotta
Banfield – Newell’s
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
Central Córdoba – Tigre
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Diego Romero
Vélez – River
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisella Trucco
Unión – Aldosivi
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Mariana Dure
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Gastón Suárez
