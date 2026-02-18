Todo confirmado: la Liga Profesional definió los árbitros para la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

leandro rey hilfer.jpg

En cuanto al compromiso entre Vélez y River, la responsabilidad recaerá en Darío Herrera, que ya suma tres presentaciones en el torneo. Será la primera vez en la temporada 2026 que dirija a estos dos equipos. Lo acompañarán como asistentes Gabriel Chade y Pablo González, con Juan Pafundi como cuarto árbitro. En el VAR estará el experimentado Germán Delfino, mientras que Gisella Trucco cumplirá funciones de AVAR.