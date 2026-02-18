Felipe Melo pidió "fuego contra los racistas" y atacó a la familia de Gianluca Prestianni

En el mismo mensaje, el brasileño fue más allá y pronunció una frase ofensiva dirigida a la familia del futbolista argentino: “Su esposa debe haberle sido infiel con un negro”, afirmó. También cuestionó la posibilidad de que el hecho quede sin sanción: “¿Va a quedar así nomás? Lo puso acá, lo dijo, ¿y va a quedar así nomás? Nadie puede probar nada, ¿no? Mi abogado me dijo que no diga todo lo que pienso”, cerró. Sus palabras generaron un fuerte impacto en redes sociales y volvieron a encender el debate en torno al episodio ocurrido en la Champions League.