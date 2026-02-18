Felipe Melo pidió "fuego contra los racistas" y atacó a la familia de Gianluca Prestianni
El histórico futbolista brasilero respaldó a Vinícius Jr. tras el cruce con el argentino en la Champions League y lanzó un mensaje incendiario en redes sociales.
Felipe Melo se sumó a la polémica por el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr. en la Champions League. El exfutbolista brasileño publicó un video con fuertes declaraciones, respaldó a su compatriota y apuntó con dureza contra el jugador argentino y su entorno.
Las repercusiones por lo ocurrido en el partido entre Benfica y Real Madrid continúan sumando capítulos. Tras el presunto episodio de racismo que involucró a Prestianni y a Vinícius Jr., distintas figuras del fútbol salieron a respaldar al delantero brasileño y una de las intervenciones más explosivas fue la de Felipe Melo.
El exmediocampista de la selección de Brasil utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se mostró visiblemente enojado. Con la camiseta de Galatasaray, lanzó una frase contundente: “¡Fuego contra el racista, fuego contra los racistas! Y si apoyás a un racista, fuego también. Fuego, fuego, fuego contra los racistas”.
En el mismo mensaje, el brasileño fue más allá y pronunció una frase ofensiva dirigida a la familia del futbolista argentino: “Su esposa debe haberle sido infiel con un negro”, afirmó. También cuestionó la posibilidad de que el hecho quede sin sanción: “¿Va a quedar así nomás? Lo puso acá, lo dijo, ¿y va a quedar así nomás? Nadie puede probar nada, ¿no? Mi abogado me dijo que no diga todo lo que pienso”, cerró. Sus palabras generaron un fuerte impacto en redes sociales y volvieron a encender el debate en torno al episodio ocurrido en la Champions League.
El respaldo de Benfica a Gianluca Prestianni tras la polémica por Racismo
En paralelo, Benfica salió a respaldar públicamente a Gianluca Prestianni. A través de sus perfiles oficiales (@slbenfica), el club portugués publicó una imagen del jugador acompañada por el mensaje: “Juntos, ao teu lado” (Juntos a tu lado). Además, se difundió un descargo del propio futbolista en su cuenta de Instagram (@gianlucaa_11): “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.
El episodio sigue generando repercusiones en el fútbol europeo mientras se aguardan eventuales definiciones disciplinarias por parte de las autoridades competentes.
