Gianni Infantino lanzó una dura advertencia tras el incidente entre Prestianni y Vinícius Jr.

La polémica estalló tras el encuentro donde se produjo un episodio de presunto racismo que tuvo como protagonista al brasileño. El hecho generó repercusión inmediata en el fútbol europeo y motivó la intervención pública del máximo dirigente de la FIFA. En un mensaje difundido a través de los canales oficiales de la entidad, Infantino expresó: “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League”.