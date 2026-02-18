Gianni Infantino lanzó una dura advertencia tras el incidente entre Prestianni y Vinícius Jr.
El presidente de la FIFA se pronunció sobre el presunto racismo al jugador brasilero en la Champions League y respaldó al árbitro por activar el protocolo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió al presunto episodio de racismo contra Vinícius Jr. en la Champions League durante el cruce entre Benfica y Real Madrid. El dirigente pidió medidas urgentes, respaldó al árbitro y reiteró el compromiso del organismo contra la discriminación.
La polémica estalló tras el encuentro donde se produjo un episodio de presunto racismo que tuvo como protagonista al brasileño. El hecho generó repercusión inmediata en el fútbol europeo y motivó la intervención pública del máximo dirigente de la FIFA. En un mensaje difundido a través de los canales oficiales de la entidad, Infantino expresó: “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League”.
El dirigente fue contundente al fijar posición institucional. “No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, sostuvo.
Además, reafirmó el compromiso del organismo internacional en la lucha contra la discriminación: “En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes”.
Respaldo al árbitro por activar el protocolo en la Champions League
Infantino también destacó la actuación del árbitro francés Francois Letexier durante el partido. “Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, afirmó.
En el cierre de su mensaje, el presidente de la FIFA volvió a marcar una postura tajante: “La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”.
