Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país EN VIVO: llegada, declaraciones e imágenes

El micro con la delegación argentina parte hacia el predio de Ezeiza
En una breve caravana, el conjunto argentino subcampeón del mundo se dirige hacia el predio de Ezeiza.
EN VIVOHéroes
El conjunto nacional regresa este lunes al país tras el subcampeonato del mundo en Estados Unidos. Todos los detalles.
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Con la presencia confirmada de Lionel Scaloni a la cabeza, una parte de la delegación argentina emprende el tramo final del viaje de regreso desde Estados Unidos, luego de la derrota en la final del Mundial 2026, y arriba este lunes al país.
El vuelo chárter con el cuerpo técnico y un grupo de futbolistas estará tocando suelo argentino este lunes por la tarde en Ezeiza. Viví el arribo del equipo nacional con una transmisión imperdible en vivo por C5N y minutouno.com.
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