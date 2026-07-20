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Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país EN VIVO: llegada, declaraciones e imágenes

Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país EN VIVO: llegada

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Selección Argentina

El conjunto nacional regresa este lunes al país tras el subcampeonato del mundo en Estados Unidos. Todos los detalles.

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EN VIVO

Con la presencia confirmada de Lionel Scaloni a la cabeza, una parte de la delegación argentina emprende el tramo final del viaje de regreso desde Estados Unidos, luego de la derrota en la final del Mundial 2026, y arriba este lunes al país.

El vuelo chárter con el cuerpo técnico y un grupo de futbolistas estará tocando suelo argentino este lunes por la tarde en Ezeiza. Viví el arribo del equipo nacional con una transmisión imperdible en vivo por C5N y minutouno.com.

Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país

El micro con la delegación argentina parte hacia el predio de Ezeiza

En una breve caravana, el conjunto argentino subcampeón del mundo se dirige hacia el predio de Ezeiza.

Con Chiqui Tapia y Nicolás Otamendi a la cabeza, bajaron los futbolistas argentinos

Tapia y Otamendi, en primera fila; seguidos por Lionel Scaloni y luego Nicolás Tagliafico.

Los jugadores de la Selección Argentina regresaron al país tras el Mundial 2026.

Los jugadores de la Selección Argentina regresaron al país tras el Mundial 2026.

Los futbolistas fueron recibidos por una banda de granaderos

El avión fue estacionado en un hangar especial, donde lo recibieron los granadores. Bajaron por una alfombra roja.

Quiénes son los jugadores que vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

  • Emiliano Martínez
  • Lisandro Martínez
  • Marcos Senesi
  • Facundo Medina
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Gonzalo Montiel
  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Valentín Barco
  • Exequiel Palacios
  • Giovani Lo Celso
  • Nico González
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • José Manuel López

Aterrizó el avión con el equipo argentino

Según informaron en TyC Sports, ya aterrizó el vuelo charter con la delegación argentina.

"Gracias": la emotiva postal para recibir a la Selección en el Aeropuerto de Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó una bienvenida visual impactante para cuando el avión del seleccionado tocara suelo nacional.

Las primeras imágenes del gesto se viralizaron rápidamente en las redes sociales a través de la cuenta especializada @aviacionline, que acompañó el video del predio con un mensaje sentido: "El saludo gigante de toda la Argentina para la Scaloneta en su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes".

En las tomas aéreas captadas sobre el terreno operativo se puede apreciar la gigantesca palabra "Gracias" prolijamente pintada sobre el césped lindante a las pistas de aterrizaje, acompañada por la firma institucional de Aeropuertos Argentinos.

Cómo será la llegada de la Selección Argentina

A través de sus canales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que no habrá ningún tipo de caravana ni celebración masiva para recibir a los subcampeones. La entidad madre del fútbol nacional explicó que, tras el inmenso esfuerzo realizado durante la competencia, el grupo se dividió por cuestiones de logística y calendario.

"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", destacó el comunicado emitido. Asimismo, la dirigencia y el cuerpo técnico expresaron un profundo agradecimiento a la gente: "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

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