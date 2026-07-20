Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país EN VIVO: llegada, declaraciones e imágenes

"Gracias": la emotiva postal para recibir a la Selección en el Aeropuerto de Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó una bienvenida visual impactante para cuando el avión del seleccionado tocara suelo nacional.

Las primeras imágenes del gesto se viralizaron rápidamente en las redes sociales a través de la cuenta especializada @aviacionline, que acompañó el video del predio con un mensaje sentido: "El saludo gigante de toda la Argentina para la Scaloneta en su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes".

En las tomas aéreas captadas sobre el terreno operativo se puede apreciar la gigantesca palabra "Gracias" prolijamente pintada sobre el césped lindante a las pistas de aterrizaje, acompañada por la firma institucional de Aeropuertos Argentinos.