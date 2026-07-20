Javier Milei reveló que pasa los fines de semana viendo videos de "los 800 goles de Lionel Messi"

Las palabras del Presidente, si bien reflejan el sentir popular de millones de futboleros que admiran al "Diez", resonaron de manera particular en el ámbito político.

Mientras la macroeconomía y la agenda social demandan atención permanente y soluciones urgentes, la estampa del mandatario dedicando horas del fin de semana a revisar detalladamente la carrera de Messi no tardó en generar agudas lecturas sobre las prioridades y el uso del tiempo en el sillón de Rivadavia.