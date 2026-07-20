Javier Milei reveló que pasa los fines de semana viendo videos de "los 800 goles de Lionel Messi"
El Presidente volvió a profesar su devoción por el capitán argentino y su revelación no tardó en despertar polémica en medio de un contexto nacional complejo.
En el marco de sus reflexiones tras el cierre de la Copa del Mundo 2026, el presidente Javier Milei dedicó un tramo de su intervención mediática a elogiar enfáticamente a la Selección Argentina y, en particular, a su capitán, Lionel Messi.
Durante una entrevista telefónica con el periodista Luis Majul, el Jefe de Estado dejó de lado por unos minutos la agenda coyuntural para hablar con fascinación sobre la figura del astro rosarino.
"Tenemos a Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, y un director técnico que tiene una capacidad de liderazgo admirable", expresó el mandatario, remarcando el impacto del seleccionado en el plano internacional, y agregó: "Tenemos tanto para agradecerle a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego, no hay palabras para describirlo".
Javier Milei usa los fines de semana para ver videos de Lionel Messi
Sin embargo, el pasaje más llamativo de la charla ocurrió cuando el Presidente detalló cómo aprovecha sus momentos de esparcimiento en la residencia oficial junto al economista Juan Carlos de Pablo, dejando ver una faceta de mero espectador deportivo.
"Usted sabe que yo los fines de semana me encuentro con el profesor De Pablo, nos vimos un video que tenía 800 goles de Messi. De hecho, no se podían repetir porque si no el video se hacía eterno, y es algo extraordinario, es un artista del juego, ha hecho cosas impensadas, inimaginables", relató Milei con entusiasmo.
Las palabras del Presidente, si bien reflejan el sentir popular de millones de futboleros que admiran al "Diez", resonaron de manera particular en el ámbito político.
Mientras la macroeconomía y la agenda social demandan atención permanente y soluciones urgentes, la estampa del mandatario dedicando horas del fin de semana a revisar detalladamente la carrera de Messi no tardó en generar agudas lecturas sobre las prioridades y el uso del tiempo en el sillón de Rivadavia.
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