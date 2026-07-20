Javier Milei argumentó que no hubo feriado por la "tristeza" de los jugadores: "Decidieron no hacer festejos"

En ese sentido, Milei profundizó sobre el rol del descanso y el mérito acumulado por el seleccionado en los últimos años: "El ocio y los festejos son parte del ser humano. Uno no es una máquina que trabaja las 24 horas del día".

"Como segundo punto, estamos hablando de un evento extraordinario, y además se lo planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que le han dado a los argentinos en los últimos 16 años. Estamos hablando de algo extraordinario, no de algo de regularidad", concluyó el libertario.