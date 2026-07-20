Javier Milei argumentó que no hubo feriado por la "tristeza" de los jugadores: "Decidieron no hacer festejos"
En una entrevista telefónica con Luis Majul, el Presidente remarcó que el ofrecimiento fue "condicional" a la postura de los jugadores.
Luego de la controversia y las idas y vueltas generadas en torno a la posibilidad de declarar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei rompió el silencio y le tiró otra vez la pelota a los futbolistas.
En diálogo telefónico con el periodista Luis Majul, el mandatario repasó las razones por las cuales la medida no prosperó y defendió la intención original del Poder Ejecutivo.
De esta manera, Milei explicó que la decisión de cancelar cualquier tipo de caravana o evento masivo provino directamente desde la intimidad del grupo conducido por Lionel Scaloni.
“Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante”, argumentó el mandatario.
Javier Milei y su defensa del feriado nacional que no fue
Ante las críticas por el impacto económico que podría haber generado una jornada inhábil en el país, el Presidente sostuvo que la propuesta estuvo supeditada desde el primer minuto a la voluntad de la delegación y que se trataba de una excepción justificada por la magnitud del acontecimiento deportivo.
En ese sentido, Milei profundizó sobre el rol del descanso y el mérito acumulado por el seleccionado en los últimos años: "El ocio y los festejos son parte del ser humano. Uno no es una máquina que trabaja las 24 horas del día".
"Como segundo punto, estamos hablando de un evento extraordinario, y además se lo planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que le han dado a los argentinos en los últimos 16 años. Estamos hablando de algo extraordinario, no de algo de regularidad", concluyó el libertario.
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