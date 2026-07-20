"Sean eternos los laureles": el emotivo mensaje de una controladora aérea al recibir a la Selección Argentina

"Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos Argentina!", cerró la profesional de la aviación.

El saludo, cargado de emoción y reconocimiento, sirvió como el primer abrazo del suelo patrio para la delegación conducida por Lionel Scaloni al momento de reingresar al espacio aéreo argentino.