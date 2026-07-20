"Sean eternos los laureles": el emotivo mensaje de una controladora aérea al recibir a la Selección Argentina
El mensaje fue transmitido por Paula, operadora del CCM, instantes antes de que el avión que trasladaba a Scaloni y parte del plantel tocara suelo en Ezeiza.
El esperado arribo de la Selección Argentina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes por la tarde dejó una imagen de profunda gratitud y sentido de pertenencia. Más allá de los honores y el homenaje visual pintado en el césped del predio, uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el aire, a través de los auriculares de los pilotos.
En los instantes previos al aterrizaje, una controladora aérea llamada Paula, perteneciente al Centro de Control de Misión (CCM), utilizó la frecuencia de radio operativa para brindarle un mensaje de bienvenida formal pero sumamente humano a toda la delegación albiceleste.
El audio, que quedó registrado en video y se viralizó con rapidez en las redes sociales, sintetizó el sentir popular tras la final disputada en Estados Unidos.
"De parte de todos los compañeros de acá del CCM, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, uniendo familias, amigos e incluso desconocidos", comenzó expresando la operadora.
"Sean eternos los laureles": el emotivo mensaje a la Selección Argentina
Lejos del frío protocolo de la aviación comercial, Paula continuó su alocución con palabras de respaldo que conmovieron a la tripulación y a los integrantes del cuerpo técnico y plantel presentes en la cabina.
"Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos Argentina!", cerró la profesional de la aviación.
El saludo, cargado de emoción y reconocimiento, sirvió como el primer abrazo del suelo patrio para la delegación conducida por Lionel Scaloni al momento de reingresar al espacio aéreo argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario