Quiénes son los 16 futbolistas de la Selección Argentina que volvieron al país

El chárter de la Selección Argentina tocó suelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, el staff de la AFA y un grupo compuesto por 16 futbolistas del plantel profesional. La nómina de retorno combinó a varios de los referentes históricos del proceso con las figuras jóvenes que integran la renovación del seleccionado.