Quiénes son los 16 futbolistas de la Selección Argentina que volvieron al país
Tras el cierre del Mundial 2026 en los Estados Unidos, una nómina reducida de jugadores acompañó a Lionel Scaloni en el chárter oficial hacia Ezeiza.
El chárter de la Selección Argentina tocó suelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, el staff de la AFA y un grupo compuesto por 16 futbolistas del plantel profesional. La nómina de retorno combinó a varios de los referentes históricos del proceso con las figuras jóvenes que integran la renovación del seleccionado.
Entre los nombres destacados que pisaron territorio nacional para reencontrarse con sus familias e iniciar su período de receso se encuentran Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.
Los 16 jugadores de la Selección Argentina que integraron la delegación a Buenos Aires
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel y Valentín Barco.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso.
Delanteros: Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.
Los 10 ausentes: vacantes por logística, pretemporada y residencia
En contraposición, una decena de futbolistas quedó desafectada del viaje de vuelta hacia la Argentina apenas culminó el compromiso en Nueva Jersey.
Casos como los de Lionel Messi y Rodrigo De Paul respondieron a una cuestión geográfica, al permanecer directamente en suelo estadounidense para reincorporarse a las filas del Inter Miami. Por su parte, un nutrido grupo de figuras que militan en la élite europea emprendió vuelo en forma directa hacia el Viejo Continente para iniciar sus pretemporadas o comenzar sus vacaciones internacionales.
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