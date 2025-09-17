Mourinho, a punto de asumir en el Benfica de los argentinos y reencontrarse con Otamendi
Tras la sorpresiva caída ante Qarabag y el despido de Bruno Lage, el club lisboeta negocia la llegada de José, que podría volver al equipo donde inició su carrera como entrenador.
El terremoto que provocó la derrota de Benfica por 3 a 2 frente a Qarabag en el debut de la Champions League 2025/26 tuvo consecuencias inmediatas: la dirigencia decidió poner fin al ciclo de Bruno Lage y en las últimas horas todo indica que José Mourinho será su sucesor. Libre desde su salida de Fenerbahçe en agosto, está muy cerca de firmar su regreso a la institución donde dio sus primeros pasos como entrenador a comienzos de los años 2000.
El posible desembarco del prestigioso técnico portugués en el Estádio da Luz genera gran expectativa no solo por el peso de su nombre, sino también porque tendrá bajo su dirección a un grupo importante de futbolistas argentinos. Entre ellos se destacan el capitán Nicolás Otamendi, referente de la defensa, Gianluca Prestianni, la joven promesa surgida en Vélez, y Enzo Barrenechea, que viene de marcar en el mismo encuentro ante los azeríes.
Para los hinchas, la llegada de un técnico de su jerarquía puede significar un impulso clave en medio de un arranque turbulento de temporada. Aunque su paso inicial por Benfica fue breve —apenas nueve partidos como reemplazante de Jupp Heynckes—, Mourinho construyó después una de las carreras más exitosas de las últimas décadas en el fútbol europeo.
Levantó la Champions League con Porto e Inter de Milán, conquistó títulos locales con Chelsea, Real Madrid y Manchester United, y dejó una huella de carácter fuerte y estilo competitivo. Ahora, a sus 62 años, podría cerrar un círculo al volver al club que lo vio dar sus primeras indicaciones desde el banco.
De confirmarse la negociación, el técnico tendrá un atractivo desafío inmediato: enfrentar en la fase de grupos de la Champions a dos de sus exequipos más emblemáticos. El 30 de septiembre se medirá contra Chelsea y en enero de 2026 se reencontrará con Real Madrid, en lo que promete ser un cruce cargado de emociones y recuerdos.
Rui Costa, presidente del club, dejó en claro que no piensan perder tiempo en la designación del nuevo entrenador. La intención es que Mourinho esté presente ya en el duelo del sábado ante AVS Futebol SAD por la Primeira Liga, donde Benfica marcha sexto con 10 puntos. La urgencia no es solo deportiva: en las últimas dos temporadas, el club tuvo que ver cómo su eterno rival Sporting de Lisboa levantaba el trofeo, una herida que Mourinho podría ayudar a cerrar con su impronta ganadora.
