Mourinho, a punto de asumir en el Benfica de los argentinos y reencontrarse con Otamendi

De confirmarse la negociación, el técnico tendrá un atractivo desafío inmediato: enfrentar en la fase de grupos de la Champions a dos de sus exequipos más emblemáticos. El 30 de septiembre se medirá contra Chelsea y en enero de 2026 se reencontrará con Real Madrid, en lo que promete ser un cruce cargado de emociones y recuerdos.

Rui Costa, presidente del club, dejó en claro que no piensan perder tiempo en la designación del nuevo entrenador. La intención es que Mourinho esté presente ya en el duelo del sábado ante AVS Futebol SAD por la Primeira Liga, donde Benfica marcha sexto con 10 puntos. La urgencia no es solo deportiva: en las últimas dos temporadas, el club tuvo que ver cómo su eterno rival Sporting de Lisboa levantaba el trofeo, una herida que Mourinho podría ayudar a cerrar con su impronta ganadora.