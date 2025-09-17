Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs. Atlético Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Liverpool vs. Atlético Madrid por la Champions League 2025.
Liverpool recibe este miércoles a Atlético Madrid en Anfield, a partir de las 16, en el otro plato fuerte desde la primera jornada de la Champions League 2025/26.
El equipo dirigido por Arne Slot se reforzó de gran manera en el último mercado: Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké y Milos Kerez se sumaron a un plantel que ya tenía una base sólida. El rendimiento hasta aquí respalda la etiqueta de candidato, con un ataque versátil y un mediocampo donde Alexis Mac Allister es protagonista.
Atlético Madrid, con Diego Simeone nuevamente al mando, llega con dudas pero también con expectativas. La buena noticia fue el estreno goleador de Nico González, a préstamo desde Juventus, que le dio aire en la última victoria. La mala es la ausencia de Julián Álvarez: el ex River sufrió molestias en la rodilla durante el duelo ante el Submarino Amarillo y quedó descartado por precaución.
El duelo de estilos volverá a estar en el centro de la escena. Más allá de los contextos, ambos saben que un buen arranque en la fase de liga puede ser vital para asegurar la clasificación a los octavos de final.
La probable formación de Liverpool para recibir a Atlético Madrid
- Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
La probable formación de Atlético Madrid para visitar a Liverpool
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Liverpool vs. Atlético Madrid
El partido será transmitido por la señal de cable Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
