Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs. Atlético Madrid

Atlético Madrid, con Diego Simeone nuevamente al mando, llega con dudas pero también con expectativas. La buena noticia fue el estreno goleador de Nico González, a préstamo desde Juventus, que le dio aire en la última victoria. La mala es la ausencia de Julián Álvarez: el ex River sufrió molestias en la rodilla durante el duelo ante el Submarino Amarillo y quedó descartado por precaución.