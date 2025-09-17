Franco Colapinto se enfrenta al exigente circuito callejero de Bakú: su gran recuerdo

A su vez, el trazado atraviesa el casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasando junto a monumentos históricos como la Torre de la Doncella y el Palacio de los Shirvanshahs.

El Gran Premio de Azerbaiyán ofrece un marco único: la fusión entre la arquitectura milenaria y la tecnología de punta de la Fórmula 1. Este contraste convierte a Bakú en una de las citas más atractivas y exigentes de la temporada, donde Colapinto intentará brillar nuevamente frente a un desafío de máxima velocidad y precisión, esta vez con los colores de Alpine y en la búsqueda de sumar por primera vez en la temporada.

Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00