Franco Colapinto se enfrenta al exigente circuito callejero de Bakú: su gran recuerdo
El piloto argentino competirá en uno de los trazados más desafiantes de la Fórmula 1, con curvas estrechas y rectas de más de 350 km/h.
Franco Colapinto vuelve a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, uno de los circuitos más largos y complejos del calendario de Fórmula 1. El trazado urbano combina velocidad extrema, precisión técnica y un entorno histórico único, donde el argentino buscará repetir su buena actuación de la temporada pasada.
La temporada pasada, el piloto argentino logró sumar allí sus primeros puntos como piloto de Williams, experiencia que le permite conocer los secretos de un circuito que mezcla velocidad, precisión y un entorno arquitectónico único. Uno de los sectores más emblemáticos del trazado es la denominada “curva del castillo”.
Se trata de un pasaje angosto de apenas 7,6 metros de ancho, donde resulta prácticamente imposible realizar adelantamientos. Los pilotos deben ingresar en diagonal y mantener cerca de 100 km/h para no perder ritmo, convirtiéndolo en uno de los puntos más técnicos del calendario.
Un circuito de contrastes: velocidad y precisión
El diseño del arquitecto Hermann Tilke combina largas rectas con zonas que exigen máxima concentración y pericia. En la recta principal, que se extiende junto al Mar Caspio, los monoplazas superan los 350 km/h, lo que genera oportunidades de sobrepaso y batallas espectaculares.
A su vez, el trazado atraviesa el casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasando junto a monumentos históricos como la Torre de la Doncella y el Palacio de los Shirvanshahs.
El Gran Premio de Azerbaiyán ofrece un marco único: la fusión entre la arquitectura milenaria y la tecnología de punta de la Fórmula 1. Este contraste convierte a Bakú en una de las citas más atractivas y exigentes de la temporada, donde Colapinto intentará brillar nuevamente frente a un desafío de máxima velocidad y precisión, esta vez con los colores de Alpine y en la búsqueda de sumar por primera vez en la temporada.
Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
