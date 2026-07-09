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Mundial 2026: Francia venció a Marruecos y avanzó a semifinales

Francia le gana 2 a 0 a Marruecos y pone un pie y medio en las semifinales

Francia le gana 2 a 0 a Marruecos y pone un pie y medio en las semifinales
Francia y Marruecos están 0 a 0: Bono le atajó un penal a Mbappé

Francia y Marruecos están 0 a 0: Bono le atajó un penal a Mbappé
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Francia derrotó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica.

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En un duro y cerrado encuentro disputado en Boston, la selección de Francia logró quebrar el cerco defensivo rival en el complemento para vencer por 2 a 0 a Marruecos. Con este triunfo en los cuartos de final, el conjunto europeo se metió nuevamente entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Los goles de Kylian Mbappé y la gran victoria de Francia

  • El muro marroquí: Durante la primera mitad, el elenco africano resistió los embates y logró mantener el cero gracias a su arquero Yassine Bounou, quien le atajó un penal a Kylian Mbappé antes del descanso.

  • La ráfaga goleadora: A los 60 minutos, Mbappé tuvo su merecida revancha y rompió el cerco para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé culminó un letal contragolpe para sellar el 2 a 0 definitivo.

  • Alarma y récord: Con su importante grito, el atacante galo alcanzó su octavo gol en la competencia e igualó a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, aunque encendió las alarmas al salir reemplazado con hielo en su tobillo derecho.

  • Lo que viene: El equipo conducido por el entrenador Didier Deschamps se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo y aguarda para conocer a su próximo rival, que saldrá del choque que animarán las selecciones de España y Bélgica.

Seguí el MINUTO A MINUTO de FRANCIA vs. MARRUECOS por el Mundial 2026

Mbappé salió reemplazado

Pidió el cambio y dejó el campo de juego.

¡Otro gol de Francia!

Dembélé acomoda el resultado para el máximo candidato.

¡Gol de Francia!

Antes de los 15 del segundo tiempo, Mbappé abre el marcador con un certero derechazo.

Bono le atajó un penal a Mbappé

El arquero de Marruecos se erige como figura.

¡Atajada de Bono!

Antes de los 4 minutos de juego, el arquero de Marruecos le gana el primer duelo a Mbappé

Así salieron al campo de juego

Cómo llegan Francia y Marruecos a este duelo

Francia, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, llega como uno de los grandes candidatos del torneo. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps viene de eliminar a Paraguay en los octavos de final y buscará volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo.

El equipo africano continúa demostrando que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad y llega a esta instancia después de superar a Canadá en los octavos de final. Con una defensa sólida y la ilusión de seguir haciendo historia, intentará dar otro golpe frente a una potencia mundial.

El duelo tendrá, además, un condimento especial: en el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales, en un partido que terminó con triunfo 2 a 0 para el conjunto europeo. Aquella victoria le permitió al equipo francés alcanzar una nueva final mundialista, aunque luego cayó ante Argentina por penales.

Francia y Marruecos se miden por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se miden por los cuartos de final del Mundial 2026.

Formaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: Facundo Tello
  • Estadio: Boston

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